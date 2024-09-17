Как чувство юмора и безупречный вкус генсека спасли шедевры советского кинематографа

Многие фильмы из золотого фонда советского кинематографа вышли в прокат только потому, что очень понравились Леониду Ильичу Брежневу, страстному поклоннику кино. Генсеку на дачу часто привозили новинки мирового и отечественного кинематографа, а Брежнев был куда дальновиднее и либеральнее своих подчиненных, готовых положить на полку фильм за малейшую оплошность и несоответствие.

Давайте вспомним знаменитые советские кинохиты, которые зрители смогли увидеть только потому, что их спас Брежнев.

«Белое солнце пустыни» (режиссер Владимир Мотыль, 1969 год)

Специальная комиссия, которая отсматривала все советские картины, готовые к выпуску на широкий экран, предъявила режиссеру Владимиру Мотылю целый ряд претензий и условий. Цензоров не устроила трагическая развязка фильма и еще целый ряд сюжетных решений. В результате режиссер должен был внести в картину около 30 поправок. Часть сцен пришлось бы полностью переснимать. Мотыль категорически отказался переделывать фильм. В результате ленту «Белое солнце пустыни» положили на полку.

Леонид Ильич Брежнев очень любил американские вестерны. Осенью 1969 года ему на дачу должны были привезти очередную партию заокеанских приключенческих картин, однако что-то пошло не так, и пленки из Америки получить не успели. В результате поисков в хранилище была обнаружена копия «Белого солнца пустыни», которую и отвезли Брежневу на дачу. Генсек пришел в полный восторг после просмотра. Особенно Леонида Ильича впечатлила сцена драки на баркасе. Он позвонил в Госкомитет по кинематографии, высказал руководителю учреждения свое восхищение и поинтересовался, почему до сих пор эту картину не видели советские зрители. Ленте «Белое солнце пустыни» пришлось дать зеленый свет.

Владимир Мотыль согласился на несколько незначительных поправок, фильм вышел в прокат и практически сразу после премьеры завоевал всенародную любовь.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (режиссер Леонид Гайдай, 1966 год)

В Госкино категорически не хотели принимать фильм. Не нравились шутки, не нравились песни композитора Александра Зацепина, одну из которых, «Если б я был султан…», объявили аморальной. В пятницу на приемку фильма председатель Госкино Алексей Романов явился уже в плохом настроении, которое он и не скрывал. Во время просмотра этой комедии в зале не смеялся никто, кроме киномехаников, которых пришлось успокаивать.

По окончании фильма один из чиновников заявил авторам, что эта антисоветчина выйдет на экран только через его труп. Окончательное решение по этому фильму должны были принять в понедельник, на заседании коллегии Госкино. С тем и разошлись. Некоторые знакомые уже начали сторониться создателей фильма.

Но каково было всеобщее изумление, когда в понедельник утром Романов, выйдя из кабинета, поздравил авторов и сообщил, что их фильм выходит в прокат, причем ему присвоена высшая прокатная категория. Что же случилось?

Оказывается, в пятницу вечером, когда все уже разошлись, позвонил помощник Брежнева и попросил прислать для генсека на выходные «что-нибудь новенькое». Дежурный сказал, что есть одна кинокомедия, но ее только что забраковали. Но, тем не менее, фильм Брежневу отправили. Результат превзошел все ожидания! Брежнев был в восторге от картины, смеясь до слез, а потом привез показать фильм своим коллегам по правительству. Брежнев знал текст комедии почти наизусть. Он даже мешал смотреть руководящим лицам, все время подсказывал: «А вот сейчас он скажет, что в соседнем ауле жених украл члена партии». Смеялся Брежнев больше и громче всех. Поэтому «высокая» аудитория фильм приняла великолепно.

Брежнев позвонил в Госкино и выразил не только свое мнение, но и членов Политбюро, поздравив «с очередной победой советского кинематографа». На правительственных дачах за выходные картину гоняли семь раз. В результате этой работе Гайдая был присвоен самый высокий рейтинг. Чуть позже чиновники подписали распоряжение о показе комедии во всех кинотеатрах Советского Союза.

Так что поклонникам картины стоит порадоваться тому, что у Брежнева было прекрасное чувство юмора.

«Бриллиантовая рука» (режиссер Леонид Гайдай, 1968 год)

Очередная комедийная лента великого Гайдая была готова к премьере спустя два года после выхода в прокат «Кавказской пленницы». Вначале ей была уготована точно такая же судьба, как и предыдущей работе мастера. Члены комиссии в один голос заявили, что на отечественном экране не место легкомысленным песенкам и шуткам, некоторые из которых, по мнению чиновников, нарушают все нормы советской морали.

Брежнев тогда опять попросил на выходные новую комедию, чтобы посмотреть на даче, и снова смеялся от души. Ему так понравился фильм, что он посмотрел его два раза. Потом позвонил в Главное управление кинематографии с просьбой: «Немедленно выпускайте фильм на экран».

«Джентльмены удачи» (режиссер Александр Серый, 1971 год)

Чиновникам Госкино очень не понравился блатной жаргон, часто используемый по ходу фильма, а также романтизация образов преступников, которые выглядели смешными и совсем не страшными. Не считая, конечно, Доцента.

И в судьбу этого фильма также вмешался Леонид Ильич. Привез картину на дачу Брежнева его зять, полковник Чурбанов, служивший в МВД. Вместе они и смотрели этот фильм, при этом Чурбанов комментировал отдельные его эпизоды. Картина развеселила Брежнева и очень ему понравилась. В отличие от чиновников, ничего расходящегося с советской идеологией он не заметил.

И спустя несколько месяцев после этого дачного просмотра фильм увидели миллионы зрителей. Время все расставило по своим местам. Успех картины был ошеломляющим.

«Пираты ХХ века» (режиссер Борис Дуров, 1979 год)

Карате — вот что чуть не сыграло роковую роль в судьбе «Пиратов»: этот вид спорта считался в СССР идеологически вредным, секции карате вели полуподпольное существование. Но на съемках тренер был вполне легальный — знаменитый каратист Тадеуш Касьянов (он же сыграл боцмана Матвеича). Фильм, едва он был закончен в 1979 году, показали начальству из ЦК ВЛКСМ и тут же запретили, хотя в высшей инстанции по кинематографу — Госкино — он проскочил. А комсомольские вожди испугались: фильм «не наш»! «Пиратов» отправили на полку и чуть о них не забыли, пока лента не попала на домашний просмотр на дачу генсека.

Просмотрев в один из выходных дней у себя на даче этот залихватский боевик, в котором «наши» отважно расправились с врагами, Брежнев удивился, почему этот фильм не показывают людям. Сразу после этого фильм сняли с полки и отправили в прокат. Так началось его триумфальное шествие по экранам страны. И опять благодаря Брежневу…

«Белорусский вокзал» (режиссер Андрей Смирнов, 1971 год)

Создателей этой ленты обвинили в создании некорректного образа работника милиции. Кинематографисты добились того, чтобы фильм посмотрели все партийные руководители и сам Брежнев. Леонида Ильича картина очень тронула — во время сцены, когда героиня Нины Ургант поет песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», из его глаз потекли слезы.

После этого закрытого сеанса было принято решение выпустить «Белорусский вокзал» на экран как можно скорее, а знаменитую песню из кинофильма с того самого момента старались включать в каждый концерт, на котором присутствовал Брежнев.

«Гараж» (режиссер Эльдар Рязанов, 1979 год)

В марте 1980 года в Доме кино Рязанов представил свою новую работу — сатирическую комедию «Гараж». Фильм был принят на ура. И Рязанов ожидал, что скоро вся страна окунется в «гаражные» страсти на экране. Но оказалось, что картину выпустили очень маленьким тиражом, в столице ее не показывали вовсе, увидеть фильм можно было только в Подмосковье. А после первых показов тираж ленты собирались и вовсе уничтожить. Но и тут свою лепту в спасение фильма внес Леонид Ильич.

В то время проходил пленум ЦК КПСС, на котором Брежнев в своем докладе сделал упор на то, что необходимо беспощадно вскрывать и критиковать недостатки в общественной жизни. И вышло так, что «Гараж» как нельзя кстати явился оперативным ответом советских кинематографистов на требование времени, на призыв партии.