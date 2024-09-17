Пять мифов о сне, в которые пора перестать верить

Сон человека — одно из самых загадочных состояний. Он окутан множеством мифов и домыслов, и некоторые из них играют губительную роль для здоровья человека. Мы собрали самые популярные и готовы их развенчать.

Миф 1. Можно отоспаться впрок или «догнать» часы недосыпа

Увы, но если вы думаете, что сможете потом наверстать упущенные часы сна, изматывая себя недосыпом, спешим вас разочаровать: сон «догнать» нельзя. Равно как и выспаться впрок.

Организму требуется определенное время на восстановление, причем процесс этот цикличный, т. е. человек не может в понедельник восстановиться во сне за 5 часов, а в субботу — за 10. Промежутки должны быть равными. Типичное заблуждение о том, что можно выспаться впрок на выходных, может привести к печальным последствиям, ведь спать много не менее вредно, чем недосыпать. В идеале надо рассчитывать свой день так, чтобы на отдых отводились равномерные периоды.

Миф 2. Повышенная физическая активность перед сном помогает быстрее заснуть

Многие уверены, что если перед сном дать своему телу серьезную физическую нагрузку, то получится уснуть побыстрее. На самом деле любая активность становится причиной ускорения кровообращения в теле, что, естественно, приводит к возбуждению мышц и тканей, а не к их расслаблению и успокоению. Как говорят специалисты, все активности надо заканчивать часа за три до сна.

Миф 3. Чем старше мы становимся, тем меньше нам нужно часов сна

Ученые доказали, что пожилым следует спать не меньше, чем молодым. Норма сна составляет 7-9 часов в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Хотя это не отменяет тот факт, что многие пожилые люди страдают от проблем с засыпанием, бессонницей и ранними подъемами. Их причиной могут стать хронические болезни и другие проблемы со здоровьем. Организм и хотел бы поспать подольше, но не может, хотя и нуждается в дополнительных часах сна.

Также было замечено, что дневной цикл у пожилых действительно смещается, из-за чего они начинают раньше вставать и раньше ложиться. К тому же пожилые нередко спят днем, за счет чего сокращают свой ночной сон.

Миф 4. Сон — время отдыха мозга

Как показали многочисленные исследования, мозг во время сна работает еще активнее и продуктивнее, чем во время бодрствования. Поэтому сон человеку нужен, чтобы расслабилось тело, а также нервная система. Сам мозг работать не перестает, ведь кто-то должен следить за дыханием и деятельностью сердца. Но за счет того, что мозгу не приходится отвлекаться на движения тела, он получает некую разгрузку.

Миф 5. Теплая постель и толстое одеяло помогут быстрее уснуть и лучше выспаться

Традиционно в воображении многих рисуется картина, что, если закутаться в теплое одеяло и свернуться калачиком, можно быстрее уснуть и отлично выспаться. На самом деле это совсем не так.

В комнате должно быть свежо и прохладно. Оптимальным вариантом станет температура 18-20 градусов. Как уверяют медики, в этом случае человеку спится комфортнее и он быстрее восстанавливается. В идеале надо оставлять форточку приоткрытой на всю ночь. Но подойдет и вариант хорошего проветривания перед сном. Спать следует под одеялом — тогда сон будет легким.