Где неандертальцы и сапиенсы вступали в межвидовые связи

Новое исследование указывает на то, что когда современные люди вышли из Африки и начали исследовать новые территории, они не только открывали для себя новые места, но и встречали другие виды людей. В горах Загрос в Иране Homo sapiens и Homo neanderthalensis вступали в межвидовые контакты, что повлияло на эволюцию нашего вида. Так, мы и поныне имеем следы ДНК неандертальцев в своем геноме.

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Археолог Саман Гуран из Кельнского университета и его коллеги использовали комбинацию генетических, археологических, топографических и экологических данных для уточнения конкретного места этих контактов, сообщает ScienceAlert.

«Мы считаем, что горы Загрос стали коридором, способствующим продвижению современных людей на север, а неандертальцев на юг», — пишут исследователи в статье, вышедшей в Scientific Reports.

Эта область включает пещеру Шанидар, одно из наиболее известных мест обитания неандертальцев, где были обнаружены останки десяти индивидов, включая знаменитое «цветочное погребение».

Моделирование, основанное на данных из множества источников, указывает, что в горах Загрос совпали экологические условия, подходящие как для современных людей, так и для наших ныне вымерших родственников. Эта область включает как холодные районы, родные для неандертальцев, так и жаркие районы, откуда произошли сапиенсы. Большое биоразнообразие региона предоставляло достаточно ресурсов для сосуществования обоих видов, считают авторы исследования.

«Пограничные зоны двух биогеографических областей действуют как убежища для видов в эпоху климатических изменений», — пишут ученые.

Такие климатические изменения могли способствовать более тесным контактам между видами, увеличивая их взаимодействие. Изменения климата происходили от 120 до 80 тысяч лет назад, что совпадает со второй волной межвидового скрещивания, следы которой до сих пор присутствуют в наших генах. Оба вида людей делили Персидское плато на протяжении десятков тысяч лет. Нахождение зуба неандертальца возрастом 65 000 лет, вместе с коллекцией каменных орудий, подтверждает экологическое моделирование авторов исследования, показывая присутствие неандертальцев в этом регионе в нужное время.Кроме того, предыдущие исследования обнаружили сходства в чертах лица между неандертальцами и современными людьми, жившими в этом регионе.