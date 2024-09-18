Народный календарь: когда и почему нужно сжечь старую пару обуви

21 сентября в церковном календаре отмечается великий праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Этот день является одним из основных праздников в православной традиции, относящихся к числу двунадесятых.

По преданию, благочестивая супружеская пара из Иерусалима долгое время не имела детей. Когда Иоаким отправился в пустыню, чтобы молиться о даровании потомства, ему и его жене явился ангел, который сообщил, что об их ребенке «будут говорить во всем мире». Спустя девять месяцев Анна родила дочь — Пресвятую Богородицу.

Праздник Оспожинок также символизирует уборку урожая. Его отмечали на протяжении целой недели с играми, песнями и пиршествами. Рано утром женщины собирались на берегах рек и озер с хлебом. Старшая из них держала каравай, в то время как молодые пели хвалебные песни в честь Богородицы.

С давних времен существовал обычай сжигать старые пары обуви 21 сентября. Люди верили, что этот ритуал поможет защититься от сглаза.

Приметы погоды

Если на елках много шишек, то в следующем году будет хороший урожай гороха и огурцов.

О скором наступлении зимы говорит заячья шерсть, которая начала белеть.

Паутина легла на растения — еще будет тепло.

Красное небо — к ветреной погоде.

Именины отмечают: Георгий, Иван, Мария.