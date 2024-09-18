Провал Рудольфа Абеля: как в США поймали лучшего разведчика СССР

Большая часть биографии Абеля до сих пор остается под грифом «секретно», но даже те факты, которые сегодня доступны, впечатляют и много сообщают о его личности.

Потомственный коммунист

Вильям Фишер (свой псевдоним он получит много позже) родился в Англии в семье русских политических иммигрантов — его отец и мать участвовали в революционном движении у себя на родине и даже были лично знакомы с Лениным. Можно сказать, преданность идеям коммунизма и вера в советскую идеологию досталось Абелю по наследству — вера, которую не сломало ни заключение в американской тюрьме, ни тяготы работы и жизни в советской России, ни возможность переметнуться на американскую сторону в поисках сытой и комфортной жизни.

Увольнение со службы

Карьера в разведке развивалась у Абеля не очень последовательно — так, после почти десяти лет службы и работы по линии нелегальной разведки в Норвегии и Великобритании, он был уволен из НКВД. Причиной послужило недоверие Берии к тем, кто имел связи с «врагами народа», конкретно с Александром Орловым, разведчиком, бежавшим в 1938 году на Запад. Одно время с ним работал и Абель.

Покинув службу, он пошел работать во Всесоюзную торговую палату, а позже перешел на авиапромышленный завод, где проработал до начала Великой Отечественной войны. Конечно такая работа была не для него: интеллект Абеля требовал решения более сложных задач и куда более ответственных заданий, поэтому работая на заводе он постоянно писал рапорты партийному начальству с просьбой восстановить его в должности. И после двух с лишним лет на гражданской службе, в самом начале Второй Мировой войны ему удалось вернуться — Абель был зачислен в подразделение, занимавшееся организацией боевых разведывательно-диверсионных групп и партизанских отрядов в тылу врага.

Радиоигра «Березино» и участие в параде

Во время Великой Отечественной войны Фишер-Абель по-полной проявил свои способности, доказав на деле правильность решения вернуть его обратно в центральный аппарат разведки. Он готовил радистов для партизанских отрядов и агентуру, посылаемую в немецкий тыл. Кроме того, Абель участвовал в стратегической операции «Березино», где отвечал за важнейшую часть — радиоигру (то есть передачи штабу противника дезинформации, якобы от лица их агентов), которую провел исключительно виртуозно. На счету Абеля и обслуживание безопасности на знаменитом параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Работа в США и провал операции

После окончания Второй мировой войны Фишер получил от своего начальства сверхответственное задание — в 1948 году его направляют на ключевой участок работы внешней разведки — США. В штатах Фишер под оперативным псевдонимом «Марк» вел работу по воссозданию советской агентурной сети, а для прикрытия использовал художественную мастерскую в Бруклине. Основным направлением Абеля был сбор информации о разрабатываемой американцами атомной бомбы и передача ее нашей разведке. Абель девять лет вел разведывательную деятельность на территории США и за это время успел проделать огромную работу.

Его провал не стал следствием неосторожности или просчета, причиной послужило предательство другого советского агента, Рейно Хейханена, сдавшего Абеля американским спецслужбам.

Агентурный псевдоним

После ареста главной задачей «Марка» было избежать провокаций со стороны ФБР и сообщить Москве о своем аресте. Фишер понимал, кто его сдал, и действовал исходя из этого знания. Хейханену настоящее имя Марка было неизвестно, поэтому на допросе он выдал себя за другого советского разведчика, своего покойного друга — Рудольфа Ивановича Абеля, с которым он долгое время работал бок о бок в советской разведке. С тех пор Фишер везде проходил под его именем. Лишь в начале девяностых служба внешней разведки РФ официально сообщила, что настоящее имя советского разведчика, назвавшегося при аресте Абелем, — Вильям Генрихович Фишер.

Обмен и возвращение на родину

За сбор военной информации и шпионаж в пользу СССР Абелю грозила смертная казнь, но благодаря стараниям его адвоката Джеймса Докована, также кстати когда-то служившего в разведке, смертный приговор удалось заменить на тюремное заключение сроком тридцать два года, что в 54 года было равносильно пожизненному приговору. Но это решение суда оказалось очень дальновидным.

В мае 1960 года в районе Свердловска был сбит американский самолет и его пилот Фрэнсис Пауэрс попал в плен. Под давлением общественности и семьи пилота ЦРУ согласилось обменять Пауэрса на советского агента. Важность и вес фигуры Абеля позволил американцам вернуть на родину не только сбитого летчика, но и еще двух граждан своей страны, задержанных и удерживаемых на территории Советского Союза. 10 февраля 1962 года на Глиникском мосту, разделяющим Восточный и Западный Берлин, состоялся исторический обмен.

Творческий талант

Вильям Фишер был исключительно образован и всесторонне развит не только в профессиональном, но и в культурном плане. Он знал шесть языков и даже обучал французскому своего сокамерника, разбирался в гуманитарных и естественных науках, отлично ориентировался в музыке, литературе, фотографии и живописи (неспроста прикрытием Абеля в Нью-Йорке была работа в студии).

Во время своего заключения в американской тюрьме Абель также не сидел без дела — он разрабатывал свой технологический процесс шелкографического производства, решал математические задачи, готовил подробные чертежи по лучшему использованию тюремного здания и писал картины маслом. Существует даже легенда, не имеющая веских подтверждений, о том, что портрет Кеннеди, написанный Фишером в тюрьме, был подарен президенту и даже висел в овальном кабинете.