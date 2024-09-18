За что убивал женщин 21-летний русский Джек Потрошитель

Первый официально зарегистрированный серийный убийца в России — 21-летний Николай Радкевич потряс общественность столицы своей жестокостью в 1909 году. Удивительно, что присяжные вынесли в отношении петербургского Джека-Потрошителя неожиданно мягкий вердикт, но судьба оказалась более строгим судьей.

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Историки утверждают, что маньяки были всегда, даже во времена античности и средневековья. Но первым официально зарегистрированным серийным убийцей считается знаменитый Джек Потрошитель. Его же российским «коллегой» стал Николай Радкевич, который больше известен как «Вадим Кровяник».

Принято считать, что в царской России было три маньяка. Первым (самым кровожадным) называют печально знаменитую помещицу Салтычиху. Вторым — царско­сельского душегубца, орудовавшего вблизи лицея во времена учебы там Пушкина. И, наконец, третий — потомственный дворянин Николай Радкевич, которому историей определена роль первого зафиксированного в Петер­бурге серийного убийцы по имени Вадим Кровяник.

Точная дата рождения Радкевича не известна, но на следствии убийца назвал 1888 год — период кровавых преступлений его предшественника в Лондоне. А в 1909 году уже Петербург содрогнулся от ужаса, который творил 21-летний Вадим Кровяник.

Началом истории будущего серийного убийцы можно считать событие, которое произошло с ним 14-летнем возрасте. Воспитанника Аракчеевского кадетского корпуса из Нижнего Новгорода соблазнила 30-летняя офицерская вдова. Но их бурный роман длился недолго, и вскоре ветреная женщина бросила юношу. Но к тому времени она успела заразить своего малолетнего кавалера сифилисом.

© Оркестр кадетов Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса

Слепая ярость и безудержное желание мстить определили дальнейшее поведение отвергнутого и униженного любовника. Он следил за своей обидчицей и, когда увидел ее в компании другого, бросился на женщину с ножом. Но пылкий подросток переоценил свои возможности, новый ухажер мгновенно обезвредил нападавшего и сдал его в полицию. Скандал удалось замять, но с карьерой военного было покончено — его с треском отчислили из кадетского корпуса. После этого инцидента Николай Радкевич решил, что теперь целью его жизни будет «очищение мира от развратных женщин».

© Одна из улиц Санкт-Петербурга в 1909 году

Счет его кровавым преступлениям был открыт 1 июля 1909 года, когда из Невы выловили труп 20-летней Анны Блюментрост, на теле которой обнаружили 12 колото-резаных ран в области лица, шеи и плеч. Руководство следствием возглавил лично начальник Петербургской сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов, обладавший огромным опытом в раскрытии громких и сложных преступлений. В поимке маньяка был задействован весь штат сотрудников.

© Глава сыскной полиции Санкт-Петербурга Владимир Филиппов

Опрос свидетелей показал, что в последний раз потерпевшую видели в компании мужчины лет 20-ти в длинном пальто и широкополой шляпе. Важной деталью описания преступника были непропорционально длинные руки и заметная сутулость. По словам подруг погибшей, из-за этих особенностей этот странный человек напоминал обезьяну.

Следующей жертвой 14 июля 1909 года стала проститутка Екатерина Герус, с которой Радкевич познакомился на Знаменской площади, а затем привел ее в гостиницу «Дунай». Несчастная получила около 20 ножевых ранений, но оставалась жива. Тогда маньяк задушил женщину, а утром спокойно покинул номер, предупредив коридорного, чтобы через час он «разбудил» его подругу. Оба убийства решили объединить в одно производство.

Настоящая паника среди проституток началась после нападения на горничную Зинаиду Левину. Преступник с ножом накинулся на женщину, выкрикивая «Смерть красавицам!». Но в этот раз, к счастью, его спугнули прохожие. Затем последовало очередное неудачное нападение в борделе на Коломенской.

Полицейские обратили внимание на тот факт, что убитые проститутки были миловидными брюнетками, а Левина также оказалась привлекательной темноволосой женщиной. Это уже указывало на правдоподобный мотив преступлений — месть представительницам слабого пола определенной внешности и манер поведения.

© Так выглядел «желтый билет» — документ проститутки в Российской империи, где проституция была легальной

Приметы преступника сообщили обслуживающему персоналу всех городских гостиниц, но задержать маньяка долго не удавалось.

Фатальным для российского Джека Потрошителя оказалось 19 сентября 1909 года. В этот день, придерживаясь своего кровавого «сценария», злоумышленник заманил в гостиницу «Кяо» Марию Будочникову. Он нанес ей 35 ножевых ранений, ограбил и оставил записку следующего содержания:

«…Деньги взяты за труд отправки на тот свет и потому, что мертвым они не нужны. Убийца этой женщины и Е.Герус в гостинице «Дунай» — Вадим Кровяник…»

© Единственное сохранившееся изображение Николая Радкевича

После этого он решил «как обычно» предупредить коридорного, но тот заподозрил неладное и поднял шум. На крики сбежались другие сотрудники гостиницы и, несмотря на то, что Радкевич пытался отбиться с помощью ножа, маньяка удалось обезвредить.

© Главная психиатрическая больница Петербурга — больница Святого Николая Чудотворца

Когда маньяка наконец-то арестовали, город вздохнул свободно. Сначала Радкевича поместили в психиатрическую больницу Святого Николая Чудотворца. Разногласия между психиатрами закончились признанием убийцы вменяемым, и он предстал перед судом 10 марта 1912 года, хотя многие петербуржцы сомневались с том, что эти преступления мог совершить психически здоровый человек.

В своем последнем слове на суде подсудимый произнес такие слова:

«Держите меня хоть 10 лет в лечебнице, я не изменюсь. Мне полумеры не нужны: или каторга или свобода».

Слова эти на присяжных произвели чрезвычайно сильное впечатление. Их вердикт оказался чрезвычайно «мягким», и маньяк получил всего лишь 8 лет каторги. Но отсидеть свой срок ему было не суждено — в 1916 году его убили сокамерники во время этапа к месту заключения.