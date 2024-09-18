Десять интересных фактов о лезгинке

Можно ли научиться танцевать лезгинку за один день, как правильно пригласить партнера и что делать туристу, если его зазвали в круг.

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Ее танцуют на больших торжествах и на маленьких семейных встречах, на профессиональной сцене и на дружеских посиделках, для родных и для гостей. Лезгинка — один из самых популярных танцев в России, известный не только в нашей стране, но и за границей. А на Кавказе это еще и целая философия.

Мы попросили основателя московской школы кавказского танца «Адат» Тагира Исламова и преподавателя Руваят Латипову рассказать самое интересное о лезгинке.

1

Научиться танцевать лезгинку можно за один день

— Правда, для этого надо иметь большое желание. Однажды у нас был запрос — научить девушку танцевать за один день. Вечером того же дня она шла на большое торжество. Это было нелегко, но нам удалось. А вот мужская часть танца значительно сложнее женской партии, и здесь придется приложить немало усилий, чтобы освоить движения в короткий срок.

2

Во время танца не принято прикасаться друг к другу

— В кавказских танцах отсутствует физический контакт между партнерами. Бывает, что он может произойти случайно. Тогда чаще всего мужчина извиняется, дистанцируется и дает понять, что он это сделал не специально. В то же время, если во время танца произошел конфуз, скажем, один из партнеров наступил другому на ногу, то достаточно просто улыбнуться и извиниться. Но такое происходит редко, потому что партнеры находятся на расстоянии. Исключение – осетинский танец симд, где мужчина и женщина держатся друг за друга и двигаются в хороводе.

3

Обычно мужчина приглашает девушку на танец

— У каждого народа есть свои традиции, как пригласить партнершу на танец. Например, в Дагестане используют палку, украшенную цветами и лентами. Затем она может передаваться, как эстафетная палочка. Обычно с помощью «палки невесты» жених приглашает новоиспеченную супругу на танец. У адыгов есть специальный человек, который определяет, кто будет танцевать.

4

Давать деньги танцующим не обязательно

— У некоторых народов Кавказа принято бросать деньги танцующим, но это не обязательная традиция. Обычно такое происходит на дагестанских свадьбах, когда у кого-то из гостей в скором времени тоже должно состояться бракосочетание. Будущий муж приглашает свою невесту на танец, а его родственники могут вложить ей деньги в руку либо бросить танцующим купюры.

5

Большинство кавказских мужчин и женщин умеют танцевать лезгинку

— Лезгинка у кавказского народа в крови, и очень многие умеют ее танцевать. У кого-то больше опыта и сноровки, у кого-то меньше. При этом нередко такие танцоры приходят повышать свой уровень в школу танцев. Кавказец без своей культуры никак не может. И если есть возможность научиться танцевать лучше, то это нужно сделать. Тем более навык всегда пригодится на семейных торжествах. Ведь без танца не обходится ни одно кавказское застолье.

6

Кавказский народ танцует лезгинку с детства

— Увидев однажды лезгинку, ребенок пытается подражать движениям чуть ли не с самого младенчества. Некоторые родители поют песни с этническими мотивами, а дети начинают под них пританцовывать. Во многих семьях импровизированному танцу учат с самого раннего детства. Кроме того, большинство детей смотрит видеоролики с выступлениями танцоров и пытается повторить движения.

7

У каждого кавказского народа свой танец

— В кавказских танцах очень много направлений. Все регионы Кавказа имеют свои неповторимые танцевальные движения, и танцор всегда сможет отличить, например, чеченский танец от дагестанского или от осетинского. Обычно лезгинкой называют все кавказские танцы, потому что мало кто знает их разнообразие. На самом деле, у каждого народа свои танцы и у них есть названия, которые никак не связаны с лезгинкой. Они отличаются шагом, движением рук, поворотом головы и взаимодействием с партнером в танце. Каждый народ Кавказа привносит в танец что-то свое, неповторимое.

8

Музыка, под которую танцуют лезгинку, тоже отличается

— Музыка кавказских народов отличается по ритму и мелодичности. Есть базовые движения, которые танцуют под общую музыку. Когда в танцевальном классе включается песня, преподаватели предлагают прислушаться к ней и понять, какой именно она представляет регион. Ученики, которые долго обучаются лезгинке, понимают не только язык танца, но и музыку и с легкостью могут отличить ингушскую мелодию от осетинской. Танец будет выбран в соответствии с песней. Фото: архив школы кавказского танца «Адат»

9

Лезгинка может заменить силовую тренировку в спортзале

— Это прекрасный танец, чтобы оставаться в форме, ведь задействованы многие группы мышц. Женские партии чаще всего более плавные и неспешные, а вот мужской танец очень энергичный и физически сложный. Настоящая кардиотренировка! Чтобы красиво исполнять все движения, важна регулярность. Поэтому лезгинка — это своего рода спорт с достижениями и желанием стать лучше.

10

Кавказцы одобряют туристов, которые пускаются в пляс вместе с местными жителями

— Обычно учениками школы лезгинки становятся либо коренные жители Кавказа, либо туристы, которые побывали в регионе и были восхищены танцем. В поездках путешественники принимают участие в застольях или в уличных гуляниях, где нередко можно увидеть лезгинку. Зажигательные движения никого не оставляют равнодушными. Местные жители поддерживают рвение туристов и подсказывают, как правильно держать руки и делать шаги. Вернувшись домой, люди ищут курсы или школу, где можно подробнее изучить кавказский танец.