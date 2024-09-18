Каким оружием КГБ помогал ирландским борцам за независимость от Великобритании

В начале прошлого столетия в Ирландии развернулась масштабная борьба за независимость от Великобритании. События развивались стремительно и практически параллельно с «советским сценарием» – не случайно Иосиф Сталин ещё в 1917 году ирландских борцов за свободу называл «наносящими удар по империализму». Но Изумрудный остров полноценно в сфере интересов СССР оказался позже – в период Холодной войны. Ситуацию в Северной Ирландии Москва решила использовать в своих интересах, начав поддерживать жителей острова оружием.

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Оружие, которого не хватало

В 1994 году Борис Ельцин в «Записках президента» вспоминал – ирландцы в деньгах, благодаря американским перечислениям, не нуждались, а вот оружие у Советского Союза постоянно выпрашивали. Так, в 1969 году лидер Коммунистической партии Ирландии Майкл О’Риордан попросил у русских две тысячи автоматов, 150 пулемётов, а также патроны для нужд ирландской армии.

С учётом непростой геополитической обстановки, положительное решение в ответ на просьбу было принято только спустя несколько лет. Согласно плану, КГБ требовалось осуществить поставку оружия в Ирландию, но сделать это не напрямую, а через «кубинских товарищей». Кроме того, запрос О’Риордана полностью удовлетворëн не был. Европейское государство получило от Москвы всего 70 автоматов и 2 пулемёта, а также 41 тысячу патронов.

Не враги, но и не друзья

27 августа 1979 года в деревне Маллахмор в провинции Коннахт прогремел взрыв. Борцы за независимость подорвали катер, на котором рыбачил родственник британской королевской семьи – адмирал флота и бывший вице-король Индии Луис Маунтбеттен. В это же время был нанесён удар по месту дислокации британских солдат, в результате чего 18 военнослужащих были убиты.

Публицист Евгений Жирнов в 1993 году предположил, что взрывчатка, которую использовали ирландские военные, оказалась поставлена из Москвы по просьбе О’Риордана. При этом в СССР ничего не знали о планах использовать оружие в отношении Маунтбеттена, который являлся племянником последней русской императрицы Александры Фёдоровны.

После этого инцидента в КГБ решили отстраниться от ирландских сепаратистов. Агентам комитета изменение в политике объяснили лаконично – мол, ирландцы «не умеют хранить тайны».