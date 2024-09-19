Создал первый «самолет-невидимку»: за что посадили Роберта Бартини

Считается, что Роберт родился 14 мая 1897 года в городе Фиуме. Его матерью была девушка из знатного рода Ферцель, которой вскружил голову молодой красавец барон ди Бартини. Тайные встречи закончились беременностью, однако мужчина женился на другой женщине. Юная девушка от бесчестия утопилась, а новорожденного ребенка по имени Роберто положила на порог крестьянского дома Людвига Орожди.

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Позднее семья Орожди переехала в Фиуме, и опекун, по иронии судьбы, стал садовником барона ди Бартини. Роберт часто бывал у них, и однажды его увидела бездетная баронесса. Мальчик напоминал ей мужа, поэтому она настояла, чтобы малыша взяли в семью. Дальнейшие расспросы ди Бартини о настоящих родителях ребёнка, привели барона к счастливому выводу. Оказывается, он нашёл родного сына. Вот такую интересную историю рассказал о себе сам Роберт Бартини.

Впрочем, его биографы — Сергей и Ольга Бузиновские — так и не обнаружили подтверждения этой версии. Но выяснили, что некий барон всеётаки жил вблизи Фиуме, правда, был не Бартини, а являлся итальянцем, со знакомой фамилией — Орожди. У него был брат Людвиг – член местного аэроклуба и владелец заводов. Вот и получается, что Ферцель подкинула своего малыша родному отцу Людвигу Орожди. В любом случае, рождение Роберта Бартини было таким же таинственным, как и вся его жизнь.

Тайный путь в СССР

Молодость Роберта Бартини полна белых пятен и невероятных историй. Будучи лейтенантом армии Австро-Венгрии, он был приговорен к расстрелу за убийство старшего офицера, но попал в плен к русским во время Брусиловского прорыва и был отправлен на Дальний Восток. Там он проникся идеями коммунизма.

Вернувшись в Италию, в 1922 году Бартини участвовал в нейтрализации белогвардейской группы террориста Бориса Савинкова, готовившего покушение на Ленина, если «бы тот приехал в Геную».

В этот же год по приказу Муссолини Бартини был приговорен к смертной казни, но сбежал из тюрьмы. По одной версий, Роберто добрался в СССР на самолёте, по другой – на подводной лодке. В период с 1922 по 1925 годов его видели в Китае, на Цейлоне, Сирии, на Карпатах, в Германии и в Австрии. Только после этого он окончательной остался в Советской России.

И швец, и жнец, и на дуде игрец

Начав с простого лаборанта-фотографа научно-опытного аэродрома на Ходынке, Роберт Бартини за два года сделал головокружительную карьеру. В 1927 году петлицы его мундира украшали ромбы комбрига, а сам он вошёл в состав научно-технического комитета ВВС СССР.

Однако чиновничья работа его не устраивала, и он перевелся в ОПО-3, в самую главную самолетостроительную фирму того времени. Вместе с ним трудились Д. П. Григорович, С. А. Лавочкин, И. В. Четвериков и С. П. Королёв.

Именно там Бартини возглавил группу конструкторов, разработавших уникальные гидросамолеты: летающий крейсер МК-1, а также МБР-2 для ближней разведки и МДР-3 для дальней разведки. Вскоре он был награжден автомобилем М-1 за организацию морского этапа перелета ТБ-1 «Страна Советов» из Москвы в Нью-Йорк.

Самолёт-невидимка

В журнале «Изобретатель и рационализатор» за 1936 год журналист И. Вишняков рассказал о самолете, сделанном из органического стекла – родоида, который с внутренней стороны был покрыт амальгамой. Бартини оборудовал машину устройством для распыления голубоватого газа. Этого оказалось достаточным, что обеспечить аэроплану маскировку на фоне чистого неба.

«Необычность той машины проявлялась уже в тот момент, когда запускался двигатель, - писал И. Вишняков. - Раздавались привычные команды и ответы: «От винта! Есть от винта!». Потом все увидели густой голубоватый выхлоп от бортовых отверстий. Одновременно с этим резко ускорилось вращение пропеллеров, и самолет стал исчезать из вида. Казалось, что он растворяется в воздухе. Те, кто находился близко к старту, уверяли, что видели, как машина уносится в небо, остальные теряли её из виду ещё на земле».

Бартини и Булгаков

Исследователи творчества Михаила Булгакова предполагают, что писатель был знаком с авиаконструктором Бартини и даже узнал от него о перспективных разработках. Об этом, в частности, говорят строки в романе «Мастер и Маргарита»:

«Римский представил себе Стёпу в ночной сорочке, торопливо влезающего в самый-самый, делающий триста километров в час аэроплан. И тут же сокрушил эту мысль, как явно гнилую. Он представил другой самолёт, военный, сверхбоевой, шестьсот километров в час».

Интересно, что это было написано в примерно в 1933 году, когда специалисты СНИИ ГВФ под управление Бартини начали испытания своей машины «Сталь-6», с невероятной для того времени скоростью 450 км/час. При этом было заявлено, что следующий аэроплан «Сталь-8» будет летать еще быстрей – 630 км/час. Однако проект был свёрнут при 60% готовности из-за своих запредельных характеристик.

Конструктора перевели тюремное конструкторское бюро ЦКБ-29 НКВД.

Однажды, в начале войны, Бартини встретил Берию и попросил его отпустить. Лаврентий Павлович поставил ему условие:

«Сделаешь лучший в мире перехватчик, отпущу».

Вскоре Роберто Бартини предоставил проект сверхзвукового реактивного истребителя. Однако Туполев поставил на этой разработке крест, заявив, что «наша промышленность не потянет этот самолет». Он считал Бартини гением, который, однако, не доводит свои идеи до конца. По другой версии, разговор Берии с Бартини состоялся до войны и касался переделки пассажирского самолета «Сталь-7» в дальний бомбардировщик ДБ-240.

Настоящая биография Бартини видна не более, чем его легендарный амальгамовый самолет.