Пять лет в психбольнице: зачем главный диверсант СССР притворялся сумасшедшим

Видный деятель советских спецслужб, разведчик и диверсант Павел Судоплатов был в курсе многих тайн руководителей и высочайших чинов СССР. Но нельзя хранить столь важные секреты и не понести за них наказания. После смерти Сталина и ареста Берии генерал-лейтенант Судоплатов был арестован в собственном кабинете на Лубянке и обвинен в организации антисоветского переворота.

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Сталинский палач

Так называли Судоплатова за глаза. Впрочем, этот ярлык клеили многим, кто так или иначе был причастен к репрессиям 1930-х годов. Находясь в это время в структуре госбезопасности, Судоплатов без всяких сомнений участвовал во всех крупных оперативных делах советских спецорганов. Он стоял во главе всех операций по ликвидации националистического подполья в Западной Украине, занимался уничтожением троцкистских организаций, приложил руку к устранению идеологических врагов: епископа Мукачевской греко-католической епархии Теодора (Ромжи), польского инженера Наума Самета, украинского революционера Александра Шумского и режиссера Соломона Михоэлса.

Излишня информированность

Но самое страшное заключалось даже не в деятельности самого Судоплатова, а в том, что он очень много знал о деятельности других — тех, кто после смерти Сталина начал делить власть. В частности, Судоплатов упоминал о подписанной Хрущевым инициативе по депортации населения Западной Украины и массовым репрессиям. Также, например, решение о ликвидации (отравлении) вышеупомянутого Шумского было принято Хрущевым и поддержавшим его Кагановичем. И если документы можно было уничтожить, то с Судоплатовым дело обстояло куда хуже. Это в 1953-м понимал и Хрущев, у которого рыло было, что называется, в пуху, и все, кто его поддерживал.

Неминуемый смертный приговор

Приговор был серьезным, а к следствию был привлечен сам генпрокурор СССР Роман Руденко. Судоплатову шили расстрельное дело, а потому он решил пойти на хитрость, выдав себя за психически нездорового. Он молчал на допросах и отказывался принимать пищу, постепенно впадая в прострацию. Естественно, следователи тоже были не дураки и подозревали симуляцию. Поэтому шли на различные провокации, дабы вывести Судоплатова на чистую воду.

В частности, осуществляли люмбальную пункцию — введение иглы в позвоночник — для проверки болевой реакции. Судоплатов тогда сумел выдержать эту жутко болезненную процедуру и переносил ее еще несколько раз за свое пятилетнее заключение в психбольнице. Следствие было возобновлено в 1958 году. Разведчик, к тому времени уже изрядно растерявший здоровье, получил 15 лет тюрьмы. В заключении он перенес три инфаркта, ослеп на один глаз и стал инвалидом второй группы.

Освободили Судоплатова в 1968 году — в срок ему зачли пребывание в психбольнице. А в 1992 году он был полностью реабилитирован.