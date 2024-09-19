Группа «Накам»: какие «акции возмездия» проводили евреи после Второй мировой

Не все евреи, выжившие после Холокоста, после окончания Второй мировой войны отправились в Палестину. Многие всерьёз задумались над тем, чтобы отомстить немцам за преступления нацистов. Для этого они разработали планы довольно коварные и жестокие планы.

© Русская семерка

Блюдо, которое подают холодным

Главным идеологом карательных акций против нацистов можно считать уроженца белорусского городка Ошмяны Аббу Ковнера, который во время войны оказался в Вильнюсском гетто. Он сплотил вокруг себя единомышленников и создал группу «Нокмим» (или «Накам»). Её члены обсуждали план «всеобъемлющей мести» немецкому народу. Они подсчитали, что за гибель 6 млн евреев должны умереть минимум 6 млн немцев.

Участники «Накама» сперва решили отравить водопроводы в крупнейших городах Германии – Нюрнберге, Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге. Правда, для успеха операции требовалось не только получить доступ к очистным сооружениям, но и иметь в наличии внушительное количество яда.

Ковнер решил достать отраву в Палестине, куда прибыл в конце 1945 года. Предположительно, изготовить вещество ему помог химик Эфраим Кацир, который через некоторое время стал президентом Израиля. Сегодня установить, что именно думал использовать мститель для осуществления коварного плана, уже не получится. Известно лишь то, что для убийстве 6 млн немцев хватило бы всего двух цистерн яда.

План Б

«Пробная партия» была расфасована по тюбикам с зубной пастой. Как раз с таким «багажом» лидера «Накама» и задержали англичане в порту французского Тулона.

Арест Ковнера привёл к тому, что его последователи приступили к осуществлению плана Б. Один из мстителей Арье Дистель добыл мышьяк и пронёс его в пекарню лагеря под Нюрнбергом, в котором содержались бывшие эсэсовцы. Злопамятные евреи обрызгали ядом свежевыпеченный хлеб. Но к массовым смертям это не привело – видимо, концентрация мышьяка оказалась слишком слабой. Потерпев очередное фиаско, активисты «Накам» решили отложить месть до лучших времëн.

Сам же Ковнер стал известным писателем и общественным деятелем. Скончался он в Израиле в 1987 году в солидном возрасте.