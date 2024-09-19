Что генерал Власов рассказал рейхсфюреру СС Гиммлеру о заговоре маршала Тухачевского

Андрей Власов встретился с Генрихом Гиммлером ближе к концу Великой Отечественной войны. Разговор получился долгим. По некоторым сведениям, Гиммлер и Власов беседовали около 6 часов и успели коснуться многих острых тем, включая заговор в армии 1930-х годов.

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Встреча с Гиммлером

Андрей Власов, советский генерал, перешедший на сторону противника в начале Великой Отечественной войны, мечтал встретиться с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Однако тот некоторое время Власова игнорировал. Для того, чтобы добиться аудиенции и вызвать доверие у Гиммлера, коллаборационист даже предложил руку и сердце эсэсовской вдове Адель Биленберг. Дело в том, что брат Биленберг занимал должность помощника Гиммлера.

Расчет предателя оправдался. В середине сентября 1944 года Генрих Гиммлер наконец «снизошел», и Власов из Румпольдинга отправился на прием к нацисту в Ставку верховного командования Германии, которая располагалась в лесу, неподалеку от Растенбурга. Во время беседы с Власовым Гиммлер дал добро на создание «Комитета освобождения народов России» и на формирование армии из военнопленных в составе 5 дивизий.

Заговор Тухачевского

Впрочем, если верить протоколам допросов Андрея Власова, тексты которых приведены в том числе в книге Олега Смыслова «Предатели и палачи, 1941-1945», Генриха Гиммлера интересовали события, которые произошли в Советском Союзе. Так, Гиммлер спросил у Власова, был ли на самом деле заговор военных в 1937 году. Тот, желая показать, что в СССР полно оппозиционеров, ответил, что заговор действительно имел место. И это при том, что сам Власов в это никогда не верил.

Гиммлер также задал Власову вопрос, касательно его знакомства с видным военачальником Михаилом Тухачевским, который был приговорен к расстрелу как раз по обвинению в упомянутом заговоре. Однако здесь коллаборационист лгать не стал, а честно признался в том, что тогда он был «маленьким человеком» и занимал слишком низкую должность для того, чтобы водить знакомства с маршалом Тухачевским или его не менее высокопоставленными соратниками.

Другие темы беседы

Затем Гиммлер пригласил Андрея Власова отобедать. Во время еды разговор продолжился. Гиммлер спросил Власова, почему же заговор в РККА не удался. Тот с удовольствием ответил, что Тухачевский просто не знал «психологию масс». По крайней мере, об этом пишет в своей книге «Генерал из трясины. Судьба и история Андрея Власова» Николай Коняев. Мало того, Гиммлер поинтересовался, есть ли в СССР люди, способные совершить переворот. Власов заявил, что такие люди «должны быть».

Также Гиммлер расспрашивал Власова о личной жизни Иосифа Сталина, составе его семьи и преемниках. Генерал ничего существенного своему собеседнику не сообщил, так как в сущности мало что знал. Поэтому рейхсфюрер СС сам высказал свои предположения. По мнению Гиммлера, преемником Сталина по гражданским делам должен был стать Жданов, а по военным – Жуков. Власов оживился, так как последний был его начальником. Генерал-предатель не забыл указать Гиммлеру на грубость Жукова.