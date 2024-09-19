Виды чихуахуа – все разновидности породы и типы с фото и названиями

<p>Чихуахуа, известная как самая миниатюрная собачка в мире, завоевала сердца многих людей, благодаря своему очаровательному внешнему виду и ласковому нраву. Их популярность в качестве псов-компаньонов привела к появлению многочисленных типов собак, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и особенностями. Из статьи узнаем, какие виды чихуахуа бывают – все разновидности породы с фото, названиями и описанием включены в материал.</p> <p>Эти питомцы различаются по определенным критериям: это и конституция тела, и длина шерстки, и окрасы, и габариты. Каждый потенциальный владелец подберет себе четвероногого товарища по душе, исходя из своих предпочтений и возможностей.</p> <div class="redesign-contents" snippet-id="menu_modifier"> <div class="redesign-contents__title">Содержание</div> <ol> <li><a href="#achr-20dca314-istoriia-porody-chikhuakhua">История породы чихуахуа</a></li> <li> <a href="#achr-538030b2-vse-vidy-chikhuakhua">Все виды чихуахуа</a><ul> <li><a href="#achr-f75d998f-vidy-chikhuakhua-po-razmeram">Виды чихуахуа по размерам</a></li> <li><a href="#achr-11ced204-vidy-chikhuakhua-po-tipu-shersti">Виды чихуахуа по типу шерсти</a></li> <li><a href="#achr-f21f1e91-tipy-sobak-po-teloslozheniiu">Типы собак по телосложению</a></li> </ul> </li> <li><a href="#achr-53788dcd-skhodstva-sobachek">Сходства собачек</a></li> <li><a href="#achr-27a0e220-otlichiia">Отличия</a></li> <li><a href="#achr-3bb48185-kakoi-vid-porody-chikhuakhua-vybrat">Какой вид породы чихуахуа выбрать?</a></li> <li><a href="#achr-451d4e35-otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy">Ответы на часто задаваемые вопросы</a></li> </ol> </div> <h2 id="achr-20dca314-istoriia-porody-chikhuakhua">История породы чихуахуа</h2> <p>Существует несколько версий происхождения этой породы. Одна из них говорит о том, что история этих миниатюрных питомцев связана с народом древних цивилизаций Центральной и Южной Америки – тольтеками. Известно, что собаки, проживавшие с этими племенами, были гораздо крупнее по размеру.</p> <p>По другой версии представители породы <a href="/knowledge/dogs/dog-breeds/chihuahua/" target="_blank">чихуахуа</a> происходят от древних мексиканских собак, которые были одомашнены ацтеками. Эти псы считались священными, так как эти древние люди верили, что они могут защищать своих хозяев от злых духов, помогая им найти дорогу в загробный мир. Впоследствии, испанские завоеватели полностью уничтожили цивилизацию ацтеков, лишь небольшой популяции животных удалось спрятаться в джунглях. Без людей они совершено одичали.</p> <p>Ранее всего появились животные с шерстью, чихуахуа лысая была выведена сравнительно недавно. Этот тип считается редко встречающимся.</p> <p>В конце XIX века животные были представлены на международных выставках собак, где они завоевали популярность, благодаря уникальному внешнему виду и миролюбивому характеру. В 1904 году порода была официально признана Американским клубом собаководства. В 1923 году был полностью описан стандарт, и свое признание она получила у американцев.</p> <p>Уже в древние времена разновидности чихуахуа поражали воображение: существовало множество окрасов, шерстный покров был не только коротким, но и удлиненным.</p> <p>С тех пор миниатюрные питомцы стали одной из самых популярных пород собак по всему миру. Животные известны небольшими размерами, ласковым характером и преданностью своим хозяевам. Поразительные умственные способности и сообразительность делают их отличными компаньонами для людей всех возрастов.</p> <figure><img alt="Уже в древности существовало несколько разновидностей чихуахуа" class="lazyload" data-height="532" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/f8/c7/9b/f8c79b98b62b4193a70876b3ba6a4cb1.jpeg" data-width="800"></figure> <h2 id="achr-538030b2-vse-vidy-chikhuakhua">Все виды чихуахуа</h2> <p>Это порода собак, которая подходит для людей с разными потребностями и предпочтениями. У них допускается короткая или длинная шерсть, они могут быть миниатюрного размера или немного крупнее, их окрасы различны – от классического черного с подпалинами до необычного голубого или лилового. Благодаря этому разнообразию, каждый потенциальный владелец подберет себе компаньона по душе. Давайте узнаем, какие разновидности породы чихуахуа существуют сегодня.</p> <h3 id="achr-f75d998f-vidy-chikhuakhua-po-razmeram">Виды чихуахуа по размерам</h3> <p>Многие люди не знают, что существуют различные виды этих собак по размерам: стандарт, мини и микро. Каждый из них, все же считается миниатюрным и может быть рекомендован обладателям самой небольшой жилой площади. Этих собак могут заводить даже жители однушек. Питомец станет отличным компаньоном для городского жителя. Хотя и в деревне песик также сможет проживать, но только исключительно внутри дома.</p> <h4>Стандарт</h4> <figure><img alt="Стандартный вид породы чихуахуа" class="lazyload" data-height="532" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/d2/b5/0a/d2b50a0dd2414e358903f8fbf31a1f95.jpeg" data-width="800"></figure> <p>Размер собаки является важным фактором, который влияет на ее здоровье и продолжительность жизни. Рост и вес регламентируются стандартами пород, а колебания этих параметров могут иметь серьезные последствия для благополучия животного.</p> <p>Рост в холке у представителей этого вида породы чихуахуа нормирован строго – 15-20 см, а вот весовая категория колеблется от 1 до 3 кг, при этом идеальным показателем считается диапазон от 1,8 до 2,7 кг.</p> <p>Песики с весом, соответствующим стандарту, имеют существенные преимущества перед своими более мелкими собратьями. Считается, что животные, находящиеся в идеальном диапазоне веса, в большей степени защищены от травм, с меньшей вероятностью страдают от проблем со здоровьем, связанных с избыточной или недостаточной массой тела, и, следовательно, живут дольше.</p> <p>Согласно статистике, именно чихуахуа стандартного размера считаются самыми крупными и характеризуются большей продолжительностью жизни – до 20 лет, в то время как более мелкие особи имеют довольно короткий срок жизни.</p> <h4>Мини</h4> <figure><img alt="Чихуахуа вида мини" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/fe/30/af/fe30af4b2634495c8dd90705eddb4740.jpeg" data-width="800"></figure><div widget-id="fb711cd7-ec3a-467a-9052-b2ab5cc94859"></div> <p>Это очень маленькие собачки весом от 1 до 1,5 кг. Внешне они не сильно отличаются от стандартного типа по телосложению, но у некоторых из них все же могут наблюдаться признаки карликовости.</p> <p>В целом представители данного вида породы чихуахуа обладают неплохим здоровьем, но из-за своего маленького размера более подвержены появлению травм. Важно обеспечить им безопасную среду, избегать падений с высоты и предотвращать контакт с более крупными собаками. Если в доме есть дети, им важно объяснить, как правильно вести себя с таким малышом.</p> <p>Более мелкие особи, вес которых составляет менее 1,5 кг, часто подвержены различным заболеваниям, включая гипогликемию (низкий уровень сахара в крови), хрупкость костей и проблемы с зубами. Крошечные размеры делают их более уязвимыми. Из-за ускоренного обмена веществ, свойственного мелким собакам, они требуют более частого кормления. Как его правильно организовать, подскажет ветеринарный специалист.</p> <p>Помните, что эти чихуахуа, несмотря на маленький размер, требуют такого же внимания и заботы, как и другие разновидности собак. Уделяйте им достаточно времени и любви, и ваш пушистый друг будет радовать вас своей преданностью и лаской.</p> <h4>Микро</h4> <figure><img alt="Чихуахуа разновидности микро" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/3c/7f/2b/3c7f2b0341dd44a39195c7c1145a870a.jpeg" data-width="800"></figure><div widget-id="fb711cd7-ec3a-467a-9052-b2ab5cc94859"></div> <p>Это максимально крошечные собачки, чей вес составляет не более 1 кг. Считается, что ввиду своих габаритов, они могут быть предрасположены к целому ряду заболеваний, присущих карликовым породам, одно из них – <span class="symfony-term-hint" data-term-id="3000" widget-id="term_hint_widget">гидроцефалия</span>. Также эти питомцы обладают ускоренным метаболизмом, что делает их очень уязвимыми как к холоду, так и к жаре. Из-за миниатюрного размера «девочки» этой разновидности непригодны для разведения. Они не смогут выносить потомство без вреда для своего здоровья.</p> <div class="blockquote">Важно помнить, что эти чихуахуа требуют особого внимания в плане питания.</div> <p>Потому что их ускоренный метаболизм нуждается в качественном и сбалансированном рационе. Не рекомендуется перекармливать их или давать неподходящие продукты, так как это может привести к проблемам со здоровьем и быстрому набору веса.</p> <p>Еще этот вид чихуахуа нередко имеет проблемы с зубами: в частности их молочные зубы не выпадают своевременно, а коренные начинают прорезываться рядом. Такая ситуация требует посещения ветеринара и удаления молочных зубов под наркозом. Самостоятельно они, как правило, так и не выпадают. Не стоит пытаться выдернуть их дома, это может привести к проблемам со здоровьем. В частности, можно повредить слизистую рта.</p> <p>Эта разновидность питомцев более остальных слона к травмам, поэтому стоит их оградить от общения с чрезмерно активными маленькими ребятишками и сородичами крупного по сравнению с ними размера.</p> <h3 id="achr-11ced204-vidy-chikhuakhua-po-tipu-shersti">Виды чихуахуа по типу шерсти</h3> <p>В собачьем мире, где насчитывается бесчисленное количество пород, эти миниатюрные питомцы выделяются, благодаря габаритам и милому характеру. Тип шерсти – это исключительно вопрос личных предпочтений. Каждый вид имеет свои уникальные особенности, которые делают его привлекательным для владельцев с определенным вкусом. Будь то миловидный длинношерстный любимец или удобный в уходе песик с гладкой шерсткой, в любом случае представитель каждого вида этой очаровательной породы чихуахуа обязательно принесет радость и любовь в любой дом.</p> <h4>С гладкой шерстью</h4> <figure><img alt="Вид чихуахуа с гладкой шерстью" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/84/4a/63/844a6352fa454f558c55ffda59c1106b.jpeg" data-width="800"></figure> <p>Эти собачки со своей гладкой и атласной шерстью отличаются элегантностью и утонченностью. Короткая шерстка плотно прилегает к телу, подчеркивая изящество линий и силуэт. Цветовая гамма покровного волоса может варьироваться.</p> <p>Уход за этим видом чихуахуа, в целом, довольно прост и не требует особых усилий. Однако необходимо помнить, что даже для короткошерстных собак нужны регулярные процедуры для поддержания здоровья и красоты шерсти.</p> <p>Первое, что нужно делать – это регулярно расчесывать шерсть с помощью мягкой щетки или специального гребешка. Это поможет убрать отмершие волосы, сбить пыль и грязь, а также стимулировать кровообращение и рост новых волос.</p> <p>Также важно купать собаку по мере необходимости. Данный вид чихуахуа не требуют частого мытья, если только шерстка не слишком испачкалась. Купать собаку надо с использованием ветеринарного шампуня. После купания, необходимо хорошо высушить шерсть, чтобы избежать переохлаждения.</p> <h4>Длинношерстные</h4> <figure><img alt="Чихуахуа с пушистыми ушами" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/9d/6c/e2/9d6ce223ad4e451b866043a624ba2f4b.jpeg" data-width="800"></figure><div widget-id="fb711cd7-ec3a-467a-9052-b2ab5cc94859"></div> <p>Это очаровательные и изящные собаки с характерной длинной, шелковистой шерстью. В отличие от своих короткошерстных собратьев, песики имеют более впечатляющий внешний вид. Даже ушки у этих чихуахуа пушистые. Их шелковистая шерсть струится волнами по всему телу, образуя заметный «воротник» вокруг шеи, очесы в районе ног и хвоста, кисточки на ушах.</p> <p>Уход за длинношерстным любимцем требует больше внимания, чем за короткошерстным. Для поддержания их покрова в хорошем состоянии необходимо регулярно расчесывать и купать собаку.</p> <p>Вычесывание имеет решающее значение для предотвращения образования колтунов и спутывания. Рекомендуется вычесывать шерсть собаки не реже трех раз в неделю, используя специальную мягкую щетку, которая не повредит нежную кожу.</p> <p>Этих представителей породы чихуахуа следует купать по мере загрязнения. Обычно питомцы со светлыми окрасами нуждаются в процедуре чаще. Используйте специальный ветеринарный шампунь. Тщательно смывайте его по окончании процедуры и промакивайте шерсть полотенцем. Также можно применять кондиционер для собак.</p> <p>После купания используйте фен для просушки шерсти. Выбирать лучше режим холодного воздуха.</p> <h4>Лысые</h4> <p>Голый тип чихуахуа не признается официальным стандартом породы. Эти собаки отличаются гладкой кожей без шерсти, которая может быть бежевого или серовато-голубого цвета.</p> <p>Профессиональные специалисты по разведению не рекомендуют закреплять у породы ген бесшерстности из-за потенциальных проблем, связанных с уходом за голой кожей. Голые четвероногие могут быть более уязвимыми к солнечным ожогам, холоду, аллергиям и различным кожным заболеваниям. Однако у некоторых заводчиков сегодня можно приобрести таких псов без шерстного покрова, хотя их не так много на рынке.</p> <h3 id="achr-f21f1e91-tipy-sobak-po-teloslozheniiu">Типы собак по телосложению</h3> <p>Мало кто знает, но чихуахуа делятся на два вида по типу своей конституции. Первые выглядят более массивными, вторые – стройнее и изящнее. Важно отметить, что телосложение не является показателем здоровья или темперамента. Обе разновидности при условии правильного ухода проживают долгую жизнь, становясь преданными друзьями для владельцев.</p> <h4>Тип кобби</h4> <figure><img alt="Чихуахуа вида кобби" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/f4/06/7b/f4067bee3cde4772be55f19012be88b8.jpeg" data-width="800"></figure> <p>Эти представители породы чихуахуа характеризуются широким и мускулистым телосложением. У них короткая длина тела и округлая голова, которая имеет одинаковую длину и ширину. Глаза у них большие и выразительные, уши широкие и стоячие. Грудная клетка смотрится довольно мощной. А ноги короткие и мускулистые. Хвост толстый у основания и сужается к кончику, часто держится высоко над спиной. Питомцы типа кобби обычно весят от 2 до 3 кг.</p> <h4>Тип дир</h4> <figure><img alt="Чихуахуа типа дир" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/75/48/33/7548338fd37d455b81b3a1a24a99483b.jpeg" data-width="800"></figure> <p>Чихуахуа типа дир похожи на оленят, благодаря тонкой и изящной конституции тела. У них более длинное и стройное телосложение, чем у кобби, и песики кажутся спортивнее и подвижнее. Конституцией они напоминают <a href="/knowledge/dogs/dog-breeds/russian-toy/" target="_blank">русских той-терьеров</a>. Их голова длиннее и тоньше, а уши больше по размеру. Грудная клетка узкая, а ноги высокие и стройные. Хвост у них длинный и тонкий. Песики обычно весят меньше – от 1,5 до 2,5 кг. Именно собачки этого типа больше подвержены травмам из-за тонкого костяка.</p> <h2 id="achr-53788dcd-skhodstva-sobachek">Сходства собачек</h2> <p>Все типы этих животных имеют схожие черты, среди которых:</p> <ul> <li> <span style="font-weight:bold">Характер и поведение.</span> Все виды чихуахуа известны общительным характером. К тому же они невероятно храбрые для своего размера и часто могут проявлять недовольство по отношению к более крупным собакам. Животные также очень преданны семье и не любят находиться одни, требуя постоянного внимания.</li> <li> <span style="font-weight:bold">Несложный уход.</span> Даже если вы приобретаете песика с длинной шерсткой, уход за ним не будет считаться сложным. Просто питомца придется чаще вычесывать. Все процедуры можно выполнять дома, не обращаясь за помощью к грумеру. Исключение, пожалуй, составляют лишь лысые чихуахуа, нуждающиеся в частом очищении нежной кожи. Хотя эти собачки отлично относятся к гигиеническим мероприятиям, если их приучать к ним с раннего детства.</li> <li> <span style="font-weight:bold">Особенности здоровья.</span> Представители данной породы, как правило, относительно здоровы, но у них есть несколько проблем, на которые следует обратить внимание, в том числе: быстрое образование зубного налета и камня, чувствительное пищеварение, ожирение, склонность к простудным заболеваниям, травмы и переломы.</li> <li> <span style="font-weight:bold">Уровень лая.</span> Это порода считается довольно громкой. Это касается абсолютно всех видов чихуахуа. Животные часто лают на незнакомцев, других собак и даже на неподвижные предметы. Это может стать проблемой, особенно если вы живете в квартире или густонаселенном районе.</li> <li> <span style="font-weight:bold">Возможность содержания в городе.</span> Представители данной породы хорошо подходят для жизни в городе, так как они не требуют многого пространства. Даже те чихуахуа, что по размеру считаются самыми большими. Они прекрасно отнесутся к коротким прогулкам, поскольку с радостью развлекаются в помещении. В туалет животные могут ходить в лоток.</li> </ul> <figure><img alt="Все виды чихуахуа подходят для жизни в городе" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/db/bc/7c/dbbc7c98f8944c028c6abf6e46bbbf7e.jpeg" data-width="800"></figure> <h2 id="achr-27a0e220-otlichiia">Отличия</h2> <p>Основная разница этих типов одной породы заключается в размерах, длине шерсти, телосложении.</p> <p>Самыми крупными считаются стандартные представители породы чихуахуа, меньше их песики, относимые к разряду мини и микро. Стоит отметить, что в стандарте породы последняя разновидность не указывается. Она, скорее, является неким маркетинговым ходом заводчиков, которые пытались заинтересовать покупателей хвостатыми малышами. Хотя эта стратегия обернулась для животных приобретением некоторых проблем, касающихся здоровья.</p> <p>По длине шерсти можно выделить три вида собак. Каждый из них имеет определенные особенности ухода, который важно обеспечить питомцу. Любимцев с длинной шерстью вычесывают чаще остальных. А лысые чихуахуа нуждаются в уходе за нежной кожей, которая является крайне чувствительной. Ее регулярно нужно очищать специальными средствами и мазать кремами. Животные с гладкой шерсткой – самая популярная разновидность, ввиду необходимости минимального ухода.</p> <p>Собачки, относимые к типу дир и кобби, отличаются формой тела. Первые выглядят более изящно, у этих чихуахуа большие уши, вторые обладают крепким телосложением, их уши по сравнению с телом смотрятся мельче.</p> <p>Кроме того, стоит отметить отличия по форме черепной коробки. Череп у породы бывает двух форм – «олень» и «яблоко». Кинологи уверены, что яблокообразный тип стоит считать вариантом нормы. Только такая голова свидетельствует о чистокровности животного.</p> <figure><img alt="Чем отличаются разные типы чихуахуа?" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/64/c7/88/64c788c7445a43318989efadde68cee9.jpeg" data-width="800"></figure> <h2 id="achr-3bb48185-kakoi-vid-porody-chikhuakhua-vybrat">Какой вид породы чихуахуа выбрать?</h2> <p>Тип, который для вас идеален, зависит от ваших личных предпочтений и образа жизни.</p> <p>Гладкошерстные любимцы проще в уходе и подходят тем, кто не хочет тратить много времени на уход за шерстью. Особи с длинной шерстью требуют больше внимания и могут быть не лучшим выбором для людей с аллергией. Покров этих чихуахуа напоминает человеческие волосы.</p> <p>Все миниатюрные питомцы имеют склонность к травмам, но именно особи мини- и микроформата подвержены таким проблемам больше остальных. Если вы готовы следить за безопасностью животного, не допуская к нему крупных сородичей и чрезмерно активных детей, то смело приобретайте такую разновидность.</p> <div widget-id="middle_article_widget"> </div> <p>Перед принятием решения о том, какая собачка вам подходит, обязательно пообщайтесь с заводчиком и посетите питомник, чтобы увидеть животных и лично оценить их.</p> <p>Кроме того, нужно помнить, что разведение непризнанных подвидов является неэтичным и указывает на безответственное отношение к здоровью и благополучию животных.</p> <h2 id="achr-451d4e35-otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy">Ответы на часто задаваемые вопросы</h2> <div class="redesign-accordion-block js-widget" onclick="return {'redesignAccordion': {}}"> <div class="redesign-accordion__btn">Какие бывают разновидности чихуахуа?</div> <div class="panel"> <p>Классификаций внутри этой породы существует несколько. По типу шерсти выделяют собачек с длинным и коротким покровом, а также абсолютно голых особей. По габаритам есть чихуахуа стандартного, мини- и микроформата. Кроме этого, существует разделение по телосложению – кобби и дир. Первые выглядят мощнее и коренастее, вторые – изящнее. Еще существуют разновидности чихуахуа по форме черепа: есть особи с яблокообразной головой, а имеются и те, чей череп похож на олений.</p> </div> </div> <p> </p> <p><span style="font-weight:bold">Источники:</span></p> <ol> <li>Стандарт породы чихуахуа РКФ.</li> </ol> <script type="application/ld+json" id="ac9e7117-c7c8-41d4-80e3-bed0833cbb5b">{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"\u041a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0431\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0447\u0438\u0445\u0443\u0430\u0445\u0443\u0430?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u044b \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e. \u041f\u043e \u0442\u0438\u043f\u0443 \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u0438 \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0430\u0447\u0435\u043a \u0441 \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u044b\u043c \u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u043c \u043f\u043e\u043a\u0440\u043e\u0432\u043e\u043c, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u0433\u043e\u043b\u044b\u0445 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u0439. \u041f\u043e \u0433\u0430\u0431\u0430\u0440\u0438\u0442\u0430\u043c \u0435\u0441\u0442\u044c \u0447\u0438\u0445\u0443\u0430\u0445\u0443\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e, \u043c\u0438\u043d\u0438- \u0438 \u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e, \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u0442\u0435\u043b\u043e\u0441\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044e \u2013 \u043a\u043e\u0431\u0431\u0438 \u0438 \u0434\u0438\u0440. \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u044f\u0442 \u043c\u043e\u0449\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u0440\u0435\u043d\u0430\u0441\u0442\u0435\u0435, \u0432\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u2013 \u0438\u0437\u044f\u0449\u043d\u0435\u0435. \u0415\u0449\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0447\u0438\u0445\u0443\u0430\u0445\u0443\u0430 \u043f\u043e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u043f\u0430: \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438 \u0441 \u044f\u0431\u043b\u043e\u043a\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043e\u0439, \u0430 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438 \u0442\u0435, \u0447\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u043f \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436 \u043d\u0430 \u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439."}}]}</script>