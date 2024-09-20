Почему на самом дели вымерли мамонты

Классическая теория связывает исчезновение мамонтов с изменением климата и охотой древних людей. Однако новое исследование предлагает неожиданную гипотезу — возможно, причиной вымирания мог стать обычный для современного человека недуг — аллергический насморк.

Изменения климата

Международная группа ученых, изучая останки мамонтов из вечной мерзлоты, обнаружила в тканях животных следы иммуноглобулинов — белков, которые участвуют в аллергических реакциях. Сопоставив эти данные с анализом пыльцы, найденной вместе с останками мамонтов, исследователи выдвинули новую гипотезу. Согласно ей, изменение климата не стало прямой причиной вымирания, а лишь привело к появлению новых видов растений, пыльца которых вызывала у мамонтов сильную аллергию.

Аллергия и вымирание

Как считают ученые, аллергия могла приводить к заложенности носа и искажению запахов, что затрудняло мамонтам поиск пищи и партнеров для размножения. Хронические аллергические реакции также ослабляли иммунную систему животных, делая их более уязвимыми к инфекциям. Кроме того, аллергия могла влиять на поведение мамонтов, затрудняя их общение и сотрудничество в стаде.

Хотя мамонты были крупными животными с развитой иммунной системой, их организм мог оказаться не приспособлен к новым аллергенам, появившимся в результате изменений климата.