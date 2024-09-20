Чем известны святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — христианский праздник, который символизирует стойкость веры, надежду на лучшее и силу любви, проходящую через самые тяжелые испытания. В народе этот день также называют Вселенские бабьи именины. Подробнее об истории праздника, его традициях и связанных с ним народных обычаях — в материале «Газеты.Ru».

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Когда отмечают День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Каждый год 30 сентября по новому календарю православные верующие празднуют День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

В 2024 году этот праздник приходится на понедельник.

История праздника

Первые описания житий святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии возникли в VII–VIII веках. Они были написаны на грузинском, армянском, латинском и греческом языках. В переводе на славянский греческие имена девочек — Пистис, Элпис и Агапе — преобразовались в знакомые нам Веру, Надежду и Любовь.

Во II веке во время правления императора Адриана (117–138) в Риме жила благочестивая вдова София, чье имя означает «мудрость», вместе со своими тремя дочерьми — Верой, Надеждой и Любовью. Свои имена они получили в честь важнейших христианских добродетелей. София, как глубоко верующая христианка, воспитывала своих дочерей в любви к Богу.

Девочки жили с матерью спокойно и мирно, посвящая свое время чтению Священного Писания и молитвам. Но однажды их спокойная жизнь была нарушена доносом. София остановилась у женщины по имени Фессамния, которая, по слухам, пожаловалась на нее и ее дочерей римскому императору.

В то время в Риме христиане подвергались страшным гонениям и преследованиям. Но София, полная веры, не только приняла крещение сама, но и воспитала своих дочерей в любви к Богу.

Тогда император пожелал лично увидеть мать и ее дочерей. Адриан требовал, чтобы они отреклись от христианства, но своего не добился. Тогда он потребовал от них жертвоприношения языческим богам:

«Дети! видя вашу красоту и щадя вашу молодость, я советую вам, как отец: поклонитесь богам, властителям вселенной; и если вы послушаете меня и исполните то, что вам приказано, то я назову вас своими детьми. Я призову начальников и правителей и всех моих советников и при них объявлю вас своими дочерьми, и вы от всех будете пользоваться похвалою и почетом. А если вы не послушаете и не исполните моего повеления, то причините себе великое зло, и старость матери своей огорчите, и сами погибнете в то время, когда бы могли более всего веселиться, живя беспечно и весело», — обратился Адриан к девушкам, на что они отреагировали с презрением.

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«Император Адриан был очень успешен с точки зрения правления, его все хвалили, но у него была жесткая позиция по поводу христианства. Христиан винили во всех смертных грехах. Сначала он пытался отвести трех дочерей от веры с помощью уговоров, а затем обрек их на зверские мучения», — Николай Конюхов, священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста.

Разъяренный Адриан приказал подвергнуть их жестоким пыткам прямо на глазах матери. Софию не мучили физически, но заставили пережить невыносимые душевные страдания, видя мучения и казнь своих дочерей. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10, а Любови — 9. После того, как мать погребла своих детей, она провела два дня у их могилы, а на третий день тихо скончалась без мук. Церковь причислила ее вместе с дочерьми к лику святых за великие душевные страдания во имя христианской веры.

С 777 года мощи святых мучениц хранились в Эльзасе (историческая область на востоке современной Франции) в церкви Эшо. С того времени монастырь при церкви называли аббатством святой Софии. Деревня Эшо стала местом паломничества для множества верующих в Средние века.

После Французской революции в 1792 году монастырь закрыли, здания распродали на аукционах, а революционеры уничтожили святые мощи. Но в конце XIX века храм начали восстанавливать, а в 1938 году туда доставили из Рима две новые частицы мощей святой Софии. С тех пор в Эшо ежегодно широко отмечается День святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Изображение мучениц на иконах и в искусстве

В иконографии Вера, Надежда и Любовь традиционно изображаются как маленькие девочки-мученицы, а их мать София часто представлена в образе, напоминающем Деву Марию — либо в платке, либо облаченной в мафорий (особое покрывало). В искусстве же они, напротив, выступают как взрослые женщины. Вера изображена с крестом в руках, Надежда — с якорем, символизирующим стойкость и надежду, а Любовь всегда стоит в центре между сестрами, окруженная детьми — таким образом подчеркивается ее роль символа любви и заботы.

Русские художники также обращались к теме святых мучениц. Например, Виктор Васнецов в своей знаменитой картине «Радость праведных о Господе» (1896) изобразил мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Они представлены в левой части полотна в белых одеждах. Их вместе с другими праведниками сопровождают ангелы, указывая путь в Рай. Однако, несмотря на присутствие небесных сил, девочки испуганно прижимаются к своей матери Софии, не веря, что их невыносимые страдания остались позади.

Традиции и обычаи

Одной из традиций Дня святых мучениц было выплакать все слезы, из-за чего у праздника появилось еще одно название — «Бабья выть». В этот день женщины должны были как следует поплакать о пережитом горе и трудностях, что символизировало очищение и избавление от тревог.

Незамужние девушки в День Веры, Надежды и Любови часто занимались гаданием, несмотря на осуждение церкви. Молодежь устраивала посиделки, где холостые парни и девушки присматривались друг к другу, и нередко в этот день совершалось сватовство, поскольку праздник совпадал с Вселенскими бабьими именинами.

Праздничные гулянья длились три дня. В это время женщины делились друг с другом своими трудностями, жаловались на нелегкую женскую долю, а после излияния души возвращались к домашним заботам, готовили праздничные угощения.

В православной церкви пост в этот день не соблюдается. В храмах на празднике читаются особые молитвы:

Тропарь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии;

Кондак мучениц;

Молитва и акафист Святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии;

Величание мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

«Эта благочестивая семья служит для нас примером мужества. Три девушки показали смелость, стойкость и постоянство своих убеждений, хотя в современном мире, куда ветер дунет, туда человек и идет. В этот день мы обращаемся к ним с молитвой и просим твердости в своих убеждениях», — отметил церковнослужитель.

Что можно и нельзя делать в День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Хотя история святых трагична, праздник считается радостным и во многом похож на женский день. Утром девушкам рекомендуется поплакать, чтобы в дальнейшем в жизни им сопутствовало счастье. В этот день также следует забыть о домашних заботах, сходить на службу в церковь или помолиться дома.

«В этот день было бы правильно и хорошо обратить внимание на свою семью, особенно тем, у кого есть дети. Стоит проявить какое-то особое милосердие в память об этой святой семье. У нас, христиан, положено в дни памяти святых посетить службу. Хоть это будний день, хорошо бы найти возможность сходить в храм и помолиться», — Николай Конюхов, священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста.

Незамужним женщинам можно устроить посиделки с подругами, погадать и поделиться новостями и историями. Интересная традиция этого дня — выпекание каравая, который принято есть руками.

В этот день также принято просить святых мучениц о помощи в укреплении веры, поддержке надежды на лучшее будущее и укреплении любви в сердцах. Люди обращаются к ним с мольбами о силе в преодолении жизненных испытаний, о здоровье и благополучии близких, а также о мудрости при принятии важных решений.

Существует поверье, что на Веру, Надежду, Любовь запрещено свататься и венчаться, так как брак, заключенный 30 сентября, не принесет счастья, и супруги вскоре разойдутся. Однако церковь порицает все суеверия, поскольку они имеют языческие корни.

Приметы в День Веры, Надежды, Любови