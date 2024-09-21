Православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников

Православные христиане отмечают в субботу первый из 12 главных церковных праздников года — Рождество Божией Матери. Об этом сообщил ТАСС председатель Учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.

«Праздник Рождества Пресвятой Богородицы — это первый праздник только что начавшегося нового церковного богослужебного года. Он начинается у нас 1 сентября по старому, и 14 сентября — по новому стилю», — рассказал он.

По словам Козлова, рождение Марии в Иерусалиме было чудесным событием, поскольку родители девочки были престарелыми людьми и не ожидали появления ребенка. Однако благодаря возвещению ангела, у них произошло зачатие дитя. По мнению протоиерея, это событие означает, что не политики определяют судьбы мира, а нравственный выбор и чистота жизни каждого из нас.

Рождество Пресвятой Богородицы — один из наиболее значимых праздников в христианском календаре, отмечаемый как православными верующими, так и католиками. Это день торжества, посвященный рождению Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа.