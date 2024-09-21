Потерявшаяся в Йеллоустоуне кошка пробежала 1300 км, чтобы вернуться домой

Кошка, потерявшаяся в Йеллоустоуне, пробежала 1 300 километров и вернулась домой в Калифорнию. Чтобы одолеть такое огромное расстояние домашнему животному по кличке Рейн Бо понадобилось два месяца.

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Хозяева - семья Бенни и Сюзанн Ангиано - потеряли кошку во время похода по Йеллоустонскому национальному парку, который по площади превышает некоторые штаты США. И, как пишет издание Guardian, эти два месяца "сердца супружеской пары из Калифорнии были разбиты".

Но когда все надежды были потеряны, кошка вернулась. Ее обнаружила в Розвилле недалеко от дома Ангиано группа защитников животных.

"Она была сильно истощена, - рассказала изданию Сюзанна. - Судя по всему, у кошки уже не осталось сил идти дальше".

Как животное сумело преодолеть такое расстояние, неясно, но пара надеется, что кто-нибудь сообщит им подробности.

По данным Американской ветеринарно-медицинской ассоциации, в США ежегодно пропадают около 10 миллионов собак и кошек и только одно из 50 животных возвращается.