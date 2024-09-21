Какое наследие оставила нам самая первая человеческая цивилизация

В начале XIX века древнейшей цивилизацией на планете считалась египетская. Через некоторое время ей пришлось отдать пальму первенства цивилизации Месопотамии. А в середине прошлого столетия начались раскопки археологической культуры Винча на Балканском полуострове и в Дунайском регионе. В 1961 году археологи обнаружили там глиняные таблички с прорезанными на них странными символами, которым оказалось около 7500 лет. Так вопрос о том, какая же цивилизация самая первая в истории человечества отпал сам собой. Но какое наследие она нам оставила?

Первые на планете

Культура Винча считается первой в Европе культурой, где, помимо земледелия, занимались ещё обработкой металлов. Удивляет и письменность, которая появилась значительно раньше азиатской. Но вот интерпретировать её пока не удаётся. Одни исследователи уверяют, что знаки Винча – это слоговое письмо, вторые говорят про условные символы, а третьи – про простейшие мнемонические записи, не несущие смысла вне той конкретной ситуации, когда и для чего они были записаны.

Винчеанцы обитали на территории, которую сегодня занимают Сербия, Македония, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Босния, Черногория и Албания. Американский археолог Мария Гимбутас считает, что культура Винча погибла в результате вторжения индоевропейцев, ведь винчеанцы не знали войн и жили в неукреплённых поселениях. А российский археолог В.А. Сафронов утверждает, что культура Винча не исчезла полностью. Некоторые её элементы стали частью европейской культуры.

Родственные связи

Понять откуда вышли носители культуры Винча и куда они делись потом пытается не только археология, но и генетика. Генетический анализ представителей цивилизации Винча показал, что среди них чаще всего встречается Y-хромосомная гаплогруппа – G2. В настоящее время её наибольшая концентрация наблюдается в горах Кавказа. Примечательно, что субклада G2a2, присутствует сегодня в королевских династиях Марокко и Иордании.

У винчеанцев также нередко присутствовала Y-хромосомная гаплогруппа Н. На данный момент её носителями являются жители Южной Индии, цыгане, таджики, курды. Следовательно, винчеанцы вполне могли быть древними индоевропейцами или же принадлежать к ныне исчезнувшей языковой семье. Точного ответа не могут дать даже палеогенетические исследования, но работа в этом направлении продолжается. Не исключено, что вскоре учёные смогут узнать значительно больше о культуре Винча.