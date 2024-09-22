Как в XVII веке хоронили «вурдалаков»

В Германии археологи обнаружили могилу мужчины, похороненного в XVII веке с большими камнями на груди — вероятно, чтобы он не восстал из могилы, пишет Live science. Его могила, найденная недалеко от города Кведлинбург в земле Саксония-Анхальт, — одна из раскопанных недалеко от эшафота, где казнили преступников с 1660-х годов и до начала XIX века.

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«Страх перед восставшими из могилы мертвецами в Европе увеличился с XVI по XVIII века, — рассказала археолог Марита Генезис, руководившая раскопками. — Эти люди могли скончаться преждевременно или внезапно, без исповеди или отпущения грехов. Опасались, что они могут вернуться в мир живых, поэтому принимались различные меры, чтобы предотвратить это. Такие меры часто включали: разбрызгивание ладана, установку деревянных крестов, связывание конечностей умершего или покрытие их хворостом и пр. В данном случае мужчина был похоронен на спине, без гроба, и крупные камни были помещены на его грудь».

Скелет не показал признаков способа казни, хотя повешение или утопление не оставили бы сильных видимых следов. Дальнейшие обследования могут показать, как умер этот человек.Место казни называлось «гальгенбургом» («эшафот на холме» в переводе с немецкого), где осужденных преступников вешали и часто хоронили, потому что нести их тела на большие расстояния мало кому хотелось. Кладбище содержит как минимум 16 отдельных захоронений и две «костные ямы» с останками. На некоторых скелетах травмы, которые могли быть нанесены при пытке колесованием или во время четвертования — ужасной формой казни для самых жестоких преступников. Большинство умерших, включая «вурдалака», были похоронены без гробов. Скелеты зачастую лежали на животе или боку со сложенными руками, это указывает на то, что они были связаны.

Но одно из захоронений необычно, потому что человек был похоронен в деревянном гробу, лежа на спине и со сложенными руками. Археологи предполагают, что этот человек мог быть самоубийцей. Тогда это считалось убийством — и закон требовал, чтобы его похоронили на кладбище преступников. Это единственное захоронение, сделанное с любовью и вниманием. Три янтарные бусины, найденные в гробу, вероятно, — остатки христианских четок, положенных с умершим.В Европе было десятки тысяч таких мест казни. Многие уничтожены в результате сельскохозяйственной деятельности и урбанизации, но те немногие, что остались, являются важным источником информации о прошлом.