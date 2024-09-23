Чукчи и батут: зачем охотники и оленеводы Крайнего Севера прыгают на натянутых шкурах

В сети можно найти немало снимков, на которых чукчи прыгают на импровизированных батутах. Среди этих фото есть как современные, так и старинные, сделанные в конце 19 — начале 20 века. С чем связан этот обычай северного народа? Означает ли он, что именно Чукотку можно считать родиной всех батутов?

© Соцсети

Неужели это чукчи придумали батут?

Традиция прыгать на растянутых на весу моржовых шкурах есть у российских чукчей, а также американских и канадских эскимосов. Сведений о том, что это древний обычай нет. Примечательно, что самые старые описания таких прыжков относятся ко второй половине 19 века.

Это значит, что считать северные народы изобретателями батута нельзя. В Европе и Азии это приспособление используется уже много столетий как в качестве цирковой страховки, так и для развлечения. Так что хоть чукчи и изобрели немало полезных вещей, лавры создателей батута им не светят.

Чукчи не используют для своих прыжков стационарные конструкции. Они просто берут свежую моржовую кожу и скребут ее ножами, пока она не обретет нужную толщину и эластичность. Затем несколько человек становятся в круг и крепко берутся за ее края руками.

Человек, который собирается прыгать, становится на шкуру. В это время остальные поднимают ее и по команде подбрасывают прыгуна как можно выше вверх. Что стоит за этим действом — вопрос спорный. Всерьез обсуждался вариант, что подбрасываемый охотник должен был увидеть сверху в море кита и дать сигнал к началу охоты. Но эта версия несостоятельна. Ведь сложно ожидать, что морской гигант будет ждать, когда охотники бросят батут и займут места в своих лодках.

Гораздо больше похожи на правду объяснения, связывающие прыжки с религиозными обрядами или состязаниями воинов в ловкости. Магаданская исследовательница Алла Фролова в своей книге описывает своеобразные «спартакиады» чукчей. Во время них представители северного народа состязаются в стрельбе из лука, беге, метании гарпуна, борьбе.

Такие соревнования проходят на большой ровной площадке под названием «гэчеваттэн» («место интересных встреч»). Обычно они становятся настоящим праздником с песнями, танцами, групповыми конкурсами и угощениями. Одной из дисциплин во время таких северных спартакиад становятся пряжки на моржовых шкурах. Оказывается, прыгать на таком батуте очень сложно. А все потому, что он очень скользкий. Мало кто может подлететь в воздух и приземлиться на ноги более 2-3 раз.

Но некоторые этнографы считают, что спортом прыжки стали не сразу. До этого они были некими шаманскими обрядами. С их помощью пытались воздействовать на погоду или привлекать удачу в охоте и рыбалке. Исследователь русского Севера Владимир Тан-Богораз путешествовал по землям чукчей на рубеже 19 и 20 столетий. Он писал, что в одном из стойбищ ему поведали необычную версию появления обычая прыжков на шкуре.

Охотники рассказали, что их шаман в своих видениях увидел злых духов, которые прыгали на шкуре. Тогда он решил, что этот способ поможет оградить стойбище от множества напастей. После этого мужчины этого поселка всегда прыгали, когда в округе начиналась эпидемия, или если нужно было выходить на промысел в море, а погода этому препятствовала.