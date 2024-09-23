Чукчи и батут: зачем охотники и оленеводы Крайнего Севера прыгают на натянутых шкурах
В сети можно найти немало снимков, на которых чукчи прыгают на импровизированных батутах. Среди этих фото есть как современные, так и старинные, сделанные в конце 19 — начале 20 века. С чем связан этот обычай северного народа? Означает ли он, что именно Чукотку можно считать родиной всех батутов?
Неужели это чукчи придумали батут?
Традиция прыгать на растянутых на весу моржовых шкурах есть у российских чукчей, а также американских и канадских эскимосов. Сведений о том, что это древний обычай нет. Примечательно, что самые старые описания таких прыжков относятся ко второй половине 19 века.
Это значит, что считать северные народы изобретателями батута нельзя. В Европе и Азии это приспособление используется уже много столетий как в качестве цирковой страховки, так и для развлечения. Так что хоть чукчи и изобрели немало полезных вещей, лавры создателей батута им не светят.
Чукчи не используют для своих прыжков стационарные конструкции. Они просто берут свежую моржовую кожу и скребут ее ножами, пока она не обретет нужную толщину и эластичность. Затем несколько человек становятся в круг и крепко берутся за ее края руками.
Человек, который собирается прыгать, становится на шкуру. В это время остальные поднимают ее и по команде подбрасывают прыгуна как можно выше вверх. Что стоит за этим действом — вопрос спорный. Всерьез обсуждался вариант, что подбрасываемый охотник должен был увидеть сверху в море кита и дать сигнал к началу охоты. Но эта версия несостоятельна. Ведь сложно ожидать, что морской гигант будет ждать, когда охотники бросят батут и займут места в своих лодках.
Гораздо больше похожи на правду объяснения, связывающие прыжки с религиозными обрядами или состязаниями воинов в ловкости. Магаданская исследовательница Алла Фролова в своей книге описывает своеобразные «спартакиады» чукчей. Во время них представители северного народа состязаются в стрельбе из лука, беге, метании гарпуна, борьбе.
Такие соревнования проходят на большой ровной площадке под названием «гэчеваттэн» («место интересных встреч»). Обычно они становятся настоящим праздником с песнями, танцами, групповыми конкурсами и угощениями. Одной из дисциплин во время таких северных спартакиад становятся пряжки на моржовых шкурах. Оказывается, прыгать на таком батуте очень сложно. А все потому, что он очень скользкий. Мало кто может подлететь в воздух и приземлиться на ноги более 2-3 раз.
Но некоторые этнографы считают, что спортом прыжки стали не сразу. До этого они были некими шаманскими обрядами. С их помощью пытались воздействовать на погоду или привлекать удачу в охоте и рыбалке. Исследователь русского Севера Владимир Тан-Богораз путешествовал по землям чукчей на рубеже 19 и 20 столетий. Он писал, что в одном из стойбищ ему поведали необычную версию появления обычая прыжков на шкуре.
Охотники рассказали, что их шаман в своих видениях увидел злых духов, которые прыгали на шкуре. Тогда он решил, что этот способ поможет оградить стойбище от множества напастей. После этого мужчины этого поселка всегда прыгали, когда в округе начиналась эпидемия, или если нужно было выходить на промысел в море, а погода этому препятствовала.