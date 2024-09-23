Откуда на Марсе следы жизни

Одним из ключевых аспектов поиска внеземной жизни является обнаружение органических веществ, которые служат «строительными блоками» для всех ныне известных форм жизни. Недавние исследования марсианского грунта, проведенные марсоходами, подтвердили наличие органических молекул на Красной планете. Однако, до сих пор остается загадкой, как эти молекулы появились и сохранились в столь суровых условиях.

© ESA/Roscosmos

Новая теория

Ученые из Университета Тохоку (Япония) предложили новую гипотезу, которая может пролить свет на происхождение органических веществ на Марсе. Согласно ей, ключевую роль в образовании органики сыграл формальдегид — простое органическое соединение, которое могло возникать в марсианской атмосфере в результате фотохимических реакций.

Откуда он взялся

Под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца сложные молекулы, например, метан, распадались на более простые, в том числе на формальдегид. Затем этот газ взаимодействовал с пылью и минералами на поверхности Марса, образуя более сложные органические молекулы.

Роль марсианской среды

Марсианская среда, несмотря на свою суровость, оказалась благоприятной для простых химических реакций. Мелкая пыль, насыщенная оксидами железа и силикатами, выступала в роли катализатора, ускоряя образование органических соединений. Кроме того, ученые предполагают, что водяной лед, который, как известно, присутствует на Марсе, мог способствовать протеканию химических реакций, создавая более благоприятные условия для этого.

Компьютерное моделирование

Для проверки гипотезы ученые создали компьютерные модели марсианской атмосферы. Моделирование показало, что в условиях древнего Марса, когда атмосфера была более плотной, а солнечная радиация более интенсивной, формальдегид мог стабильно существовать и участвовать в образовании сложных органических молекул.

Таким образом, формальдегид мог быть предшественником более сложных органических молекул на Марсе, что имеет важное значение для понимания эволюции этой планеты.