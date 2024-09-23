В советских школах преподавание иностранных языков всегда играло важную роль, однако выбор языка для обучения определялся не случайно, а был отражением исторических и политических реалий времени.

Одной из главных причин, по которой в советских школах основным иностранным языком был немецкий, были исторические и политические связи между Германией и Россией. В XIX веке в Российской империи немецкий язык уже имел значительное влияние, так как многие российские ученые, писатели и государственные деятели обучались в немецких университетах. Немецкий считался языком науки и философии.

После окончания Великой Отечественной войны немецкий язык продолжал оставаться популярным в СССР, несмотря на враждебные отношения с Западной Германией, поскольку восточная часть Германии (ГДР) стала ключевым союзником Советского Союза в Восточной Европе.

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Немецкий язык как основной иностранный перестали активно преподавать в школах СССР в 1960-х годах. Это было связано с изменениями в международной политике и смещением внешнеполитических приоритетов страны.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @demidov.