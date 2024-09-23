Просрочивших визы вьетнамцев не депортировали из-за их любви к русской кухне

Двух граждан Вьетнама хотели депортировать из России за нарушение режима пребывания в стране, однако ограничились только штрафом. Причина поблажки – иностранцы изучают русские традиции, чтобы потом во Вьетнаме было комфортно туристам из РФ.

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Дао Конг Хуан и его жена Нгуен Тхи Тху Хоай приехали в нашу страну познавать премудрости русской кухни. У супругов во Вьетнаме имеется отель с рестораном, где они планируют угощать туристов из нашей страны щами, пельменями, блинами, оливье и прочими знакомыми с детства блюдами. Обучение проходили в одном из заведений общепита в Новосибирске – у знакомых вьетнамцев.

Однако учеба оказалась настолько увлекательной, что супруги нарушили закон – вовремя не покинули территорию России. Это выяснилось, когда их задержали на автомобильном пункте пропуска «Павловка» на границе с Казахстаном. А накануне Карасукский районный суд Новосибирской области вынес два постановления по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ»).

В ходе судебного разбирательства Дао Конг Хуан и его супруга рассказали свою историю, посетовали, что после пандемии во Вьетнаме ресторанов русской кухни практически не осталось, учиться готовить негде, поэтому, мол, и решили пройти обучение в Новосибирске. О том, что по истечении срока действия визы следует покинуть Россию на 90 дней, якобы не знали, сейчас же, после задержания, готовы выехать, а потом вернуться, чтобы продолжить обучение.

Еще в прошлом году за подобное нарушение полагалось принудительное выдворение из страны (без возможности снова приехать в РФ в течение 5 лет). Однако 5 января вступили в силу поправки в КоАП РФ, введенные Федеральным законом от 25 декабря 2023 года № 649-ФЗ. Новая норма предусматривает обстоятельства, при наличии которых суд может заменить выдворение на штраф в размере от 40 до 50 тыс. руб. Любовь к русским традициям среди оснований не фигурирует, зато стать таковым могут обучение или трудоустройство в России.

Как ранее писал TourDom.ru, с 1 декабря почти всех иностранцев при въезде в Россию планируют обязать сдавать биометрию – изображение лица и отпечатки пальцев. Освобождены от процедуры только граждане Беларуси, дети до 6 лет, а также дипломаты. На первом этапе новый порядок планируют ввести в московских аэропортах.