Какие русские имели право называть себя «господин»

В современной России услышать обращение «господин» – не редкость. Данную форму вежливого обращения часто используют, добавляя фамилию или звание, вне зависимости от социальной или национальной принадлежности. Но так как слово этимологически связано с Господом, то есть Богом, изначально не ко всем русским можно было использовать такое обращение.

Ты меня уважаешь?

В дореволюционной России господином называли человека, принадлежащего к привилегированному сословию – дворянству, интеллигенции, купечеству. Употреблялось оно только при фамилии, звании или официальной должности. Но были и исключения. Если после обращения не следовало уточнение (например, господин в чёрном, «Господин из Сан-Франциско» у Ивана Бунина), то обращение могло означать неизвестность или обобщённый образ.

Господин – звучит важно

В годы советской власти слово уже так активно не использовалось. Чаще всего господин в СССР – это гражданин другого государства. Но всё же первоначальное значение термина – это правитель, облечённый высшей властью. Изначально он не имел формы множественного числа (государь же один!). Слово «господа» появилось значительно позже – для обращения к группе лиц в публичной речи («Дамы и господа!»), а поэтому является неверным.