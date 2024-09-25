Как возродили тысячелетнее библейское дерево

В Иудейской пустыне в 1980-х годах было обнаружено странное семя возрастом более тысячи лет – оно датируется периодом между 993 и 1202 годами. Анализ ДНК выявил его связь с родом деревьев. Ученые предполагают, что оно упоминалось в Библии.

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Растение назвали «Шева». Его вид выл идентифицирован как принадлежащий к роду Commiphora, который является членом семейства ладанных и мирровых. В основном они распространены в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове. Предположительно, «библейское» дерево – это выживший экземпляр вымершей популяции деревьев из Южного Леванта (территория современных Израиля, Палестины и Иордании). Ученые считают, что оно может быть вариантом растения, которое было источником «цори» – смолы, из которой изготавливался широко известный в древности Иудейский бальзам.

Исследователи решили воскресить найденное растение и 14 лет назад посадили росток. К настоящему времени дерево выросло почти до трех метров и теперь ученым удалось подготовить его описание. Фитохимический анализ листьев и смолы дерева показал, что оно богато веществами, помогающими при заживлении ран, а также обладает противовоспалительными, антибактериальными и противораковыми свойствами. А в листьях обнаружен высокий уровень сквалена, который применяется в уходе за кожей, говорится в материале на портале Communications Biology.

Как семя попало в пещеру, неизвестно. Его могло либо принести животное, либо намеренно сохранить человек.

Ранее российские ученые на территории Иркутской области обнаружили остатки дерева, произраставшего 184 миллиона лет назад. Оно принадлежало к новому для науки виду.