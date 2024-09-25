Пожуем — увидим: как в СССР появилась первая жвачка

23 сентября в мире отметили очередной день рождения жевательной резинки. «Вечерняя Москва» вспомнила, как первая жвачка появилась в СССР.

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Американский предприниматель Джон Кертис 23 сентября 1848 года решил смешать пчелиный воск и кусочки смолы с ароматизаторами. Эту смесь он предлагал жевать для укрепления зубов. Позже технологию улучшил дантист Уильям Финои Семпл. В СССР же жвачка попала спустя 109 лет. Ею заинтересовались в 1957 году во время Всемирного фестиваля молодежи — тогда иностранные гости угощали ею наших соотечественников. А бум жвачки пришелся на 1990-е, когда стала популярна резинка «Турбо». Любовь мальчишек и девчонок она заслужила благодаря вкладышам. На каждом красовалась картинка — иностранные машины или мотоциклы. Изображения коллекционировали, ими играли, обменивались. Некоторые коллекционеры до сих пор готовы платить большие деньги, чтобы приобрести заветный вкладыш.

Внимание на цвет

Если надпись «Tурбо» на вашем вкладыше черного цвета, а его порядковый номер от «1» до «50», вам повезло! За одну такую находку можно выручить около 10 000 рублей, а цена за серию составит 250–300 000! Твой номер «1» Мальчишки, обменивающиеся вкладышами во дворе, выросли и делают это в сети. На аукционе был продан вкладыш из первой серии «Турбо» под номером «1» — за 30 000 рублей.

Боевой настрой

В интернете можно найти и картонные вкладыши от жвачки Rambo III с изображениями героев боевиков. Стоимость коллекции из 51 карточки составит 3500 рублей.

Комиксы тоже в цене

Продают не только сами вкладыши, но и их упаковку. Так, за полную коллекцию оберток от жвачки Porky с изображениями героев мультфильмов и четыре вкладыша с мини-комиксами продавец запрашивает 27 000 рублей!

Прямая речь

Александр Васькин, историк: