Как на карликовой планете Солнечной системы обнаружили признаки жизни

Крупнейший объект в поясе астероидов нашей Солнечной системы, карликовая планета Церера, обладает ледяной поверхностью, покрытой коркой солей и пятнами углеводородов. Подо льдом скрыты небольшие подземные озера с океаном соленой воды. Ученые считают, что там может существовать жизнь.

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Вокруг одного из крупнейших кратеров планеты, Эртунет, слой органических химических веществ-алифатиков покрывает сотни квадратных километров. По расчетам астробиологов, эти материалы, похоже, попали туда совсем недавно. Недавнее исследование показало, что алифатические соединения очень быстро разрушаются под постоянной радиационной бомбардировкой в глубоком космосе. По всей видимости, органические молекулы образовались в подземном океане Цереры в течение последних 10 млн лет.

Ученые приготовили в лаборатории смесь веществ с Цереры, основываясь на данных миссии НАСА Dawn, посетившей карликовую планету в 2012 году. В состав смеси вошла солидная порция алифатической органики. Чтобы выяснить, как долго эти органические молекулы могли лежать на поверхности, астробиологи облучали образцы мощным ультрафиолетовым излучением и быстро движущимися ионами, чтобы смоделировать «космическое выветривание», разрушающее органические молекулы.

Как и предполагалось, молекулярные связи, удерживающие алифатические соединения вместе, не очень прочны: радиация разрушает их очень быстро. Большие куски алифатических соединений не должны долго продержаться на поверхности Цереры, даже если они смешаны с чем-то вроде глины, которая обеспечивает небольшую защиту от ультрафиолетового излучения. Чтобы земля вокруг кратера Эртунет содержала так много углеводородов этого типа, огромные залежи на поверхности должны были появиться там в течение последних 10 млн лет.

Но поскольку большинство симуляторов сходятся во мнении, что органические молекулы, скорее всего, образовались глубоко внутри Цереры, а не попали на планету-карлика за счет комет или мелких астероидов. Это означает, что геология карликовой планеты располагала органическими молекулами совсем недавно. Скорее всего, химия в океане Цереры произвела их и другие органические соединения в огромных количествах в не столь уж далеком геологическом прошлом.

«Это делает Цереру, и в частности район вокруг кратера Эртунет, еще одним очень интересным местом для поиска потенциальной жизни — или, по крайней мере, потенциально пригодной для жизни среды — на планете, которая кажется негостеприимной», — отмечают ученые.

Астробиологи считают, что потенциально живой химический состав скрытого океана Цереры необходимо изучить более детально, отправив на планету новую миссию. К сожалению, в настоящее время такая миссия не планируется.