Каким был туризм в СССР

27 сентября в России отмечают Всемирный день туризма. Это один из немногих памятных дней, которые празднуют ещё с советских времен. В современном мире туризм давно превратился в важную часть экономики, а вот как это было в СССР, вспоминает обозреватель ГлагоL Олег Павлов.

© Кадр из фильма «Три плюс два»

Установлен этот праздник был в 1979 году Всемирной туристической организацией (UNWTO) ООН, в Союзе начал праздноваться с 1983 года. Любопытно, что сама UNWTO сильно старше ООН и была создана в 1925 году как Международный конгресс официальных туристических организаций и призвана содействовать развитию туризма. Это одна из немногих международных структур, которая справилась с поставленной задачей и сумела доказать выгодность туризма для развития экономики.

Теперь это аксиома, но ещё даже десять лет назад российским чиновникам её надо было втолковывать. Они и сейчас не шибко озабочены положением дел в отрасли. Хотя туризм в СССР был довольно развит, но только внутренний. Да и он был весьма своеобразным. Но был.

© Советский плакат

Развивали его в основном профсоюзы. Понятие «профсоюзная путёвка» и означала туристическую поездку. Даже путёвку в санаторий можно рассматривать в этом ключе, сейчас это называется «медицинский туризм».

Но был и привычный нам. Впервые я стал туристом в 13 лет, когда родителям профсоюз на заводе в Казани дал путёвку в Новгород Великий. Именно детскую путевку. Такая штука практиковалась в каникулы, формировалась группа из детей школьного возраста, которая вместе с парой взрослых кураторов выезжала в города Советского Союза. Но доставалась далеко не всем, мне так везло за школьную жизнь четырежды и всякий раз это была «горящая» путёвка.

Стоило это уже тогда не так дешево, как сейчас представляют многие, ностальгируя по временам СССР. Даже льготная профсоюзная путевка – всякий раз после моей поездки родителям приходилось «затягивать пояса».

При том, что сервис был советский, «ненавязчивый», явно не затратный. Но впечатления, конечно, перевешивали всё. Хотя котлета из жил в Баку и полное отсутствие воды в течение всего времени пребывания в гостинице в Симферополе вспоминаются до сих пор. Надо полагать, эта традиция брать дорого и ни за что, в современной России тянется именно с тех времен.

© Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

О туризме международном в СССР говорить не приходится. Он был единичным, штучным, в основном в страны соцлагеря. Но даже чтобы попасть в Венгерскую народную республику или в Чехословакию нужно было предстать перед суровой комиссией, которая проверит насколько ты политически грамотен, морально устойчив и готов к общению с иностранцами. Удавалось не всем.

А уж международные круизы как в фильме «Бриллиантовая рука» — это вообще можно было встретить только в комедиях. Зато были круизы по рекам. Я вырос на Волге и помню ещё времена, когда по ней ходили теплоходы. У туристических причалов одновременно стояли по 6–9 многопалубных лайнеров. Они прибывали утром, днём туристы ездили на экскурсии, а вечером пароходы шли в следующий город.

В это время были огни, играла музыка, остро пахли петуньи на клумбах — чувствовалась романтика. И она продолжалась всю ночь. Если удавалось взглянуть на Волгу с правого, высокого, берега или с моста, то было видно очень большое движение по ней. Сейчас ночью Волга темная, ни огонька. Так что возможности для внутреннего туризма огромные, в России много рек и пресных морей.

© Советский плакат

Тем более, что вопреки сложившемуся мнению, за границей точно были не все. Даже по официальным данным МВД, с момента падения «железного занавеса» и открытия границ хоть раз в жизни загранпаспорт получали только 16 процентов россиян. Да и те не всегда им могли воспользоваться, мой первый загранпаспорт так и провалялся весь срок действия не востребованным.

Зато точно 27 сентября будут отмечать любители туризма спортивного. Ну или околоспортивного. Вот он как раз в Советском Союзе развился чрезвычайно и даже вылился в определённую субкультуру. Все барды, авторская песня – оттуда. Костер, палатка, тушенка, гитара и «Солнышко лесное» Ю. Визбора сформировали всю интеллигенцию позднего советского периода. Живо это явление и поныне.

Одним словом, если подойти к делу с умом, то действительно туризм может поднять и экономику. Посмотреть в России есть на что. Регионы, развивая эту отрасль вполне могут залатать дыры в своих бюджетах, если отнесутся грамотно. И здесь дело не столько в деньгах, сколько в бюрократии – дайте возможность и люди всё сделают сами. Как уже многое сделали, например, в том же Татарстане, где ещё лет 20 назад отмахивались, а теперь туризм стал заметной частью в бюджете республики. Даже такой индустриально развитой.