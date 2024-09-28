Актриса Проклова призналась, что читает пособие "Анатомия человека" для борьбы со стрессом

Актриса Елена Проклова призналась, что избавляется от стресса с помощью учебного пособия "Анатомия человека". Проклову цитирует aif.ru. По словам Прокловой, это ее настольная книга, и если бы она не была актрисой, могла бы быть врачом. "Когда узнаешь, какая уникальная машина наш организм, насколько он совершенный механизм — это вселяет силы и веру в то, что человек может справиться с любыми проблемами. Нас защищает множество систем в теле", - рассказала 71-летняя звезда. Благодаря книге, к примеру, Проклова осознала, что необходимо пить простую воду, и теперь чувствует себя и выглядит лучше. "Я пила свежевыжатые соки, квасы, сухое вино, кефир. Но вода отсутствовала в моем рационе! Сегодня я обожаю ее", - говорит она. Также актриса заявила, что меньше стресса у нее стало благодаря знаниям о биоритмах - теперь Проклова встает с восходом солнца. Елена Проклова известна по ролям в "Снежной королеве", "Мимино", "Единственной", "Собаке на сене". Добилась успехов Проклова и на телевидении, в течение многих лет оставаясь ведущей программы про нетрадиционные методы лечения "Малахов+". Жизнь и карьера заслуженной артистки РСФСР - в фотогалерее "Газеты.Ru".