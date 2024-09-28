Какие страны предоставили убежище нацистским преступникам

Фашизм как явление, к сожалению, так и не стал историей. Трагические события, связанные с ущемлением человека по национальному признаку, то и дело повторяются в XXI веке. Причина может быть в том, что страны, предоставившие убежище нацистским преступникам, готовы и дальше покрывать фашистов.

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Без срока давности

В 1977 году в Лос-Анджелесе была основана неправительственная организация «Центр Симона Визенталя». Её назвали в честь известного «охотника за нацистами». При этом сам Симон Визенталь к её созданию никакого отношения не имел, но и против использования своего имени в названии не высказывался.

«Охотники за нацистами» появились сразу после завершения Второй Мировой войны. Они планировали найти более 6500 преступников, из которых 1200 обвиняли в преднамеренном убийстве. Но около 1000 человек по заслугам так и не получили.

В 2011 году в докладе «Центр Симона Визенталя» прозвучала главная причина фиаско – некоторые страны отказались расследовать нацистские военные преступления.

Преступления без наказания

От сотрудничества с «охотниками на нацистов» отказались Австрия, Канада, Литва, Латвия, Норвегия, Сирия, Эстония, Швеция. И это при условии, что на территории перечислен государств скрывались или продолжают скрываться эстонский сотрудник гестапо Михаил Горшков, погубивший в белорусском гетто несколько тысяч человек, литовец Альгимантас Дайлиде, выдававший еврейское население нацистам, экс-гражданин Канады и член эскадронов смерти Гельмут Оберландер, виновный в смерти 20 тысяч украинцев во время Второй Мировой войны. А недавно в канадском парламенте рукоплескали эсэсовцу Ярославу Гунько, который в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего советского села Гута Пеняцкая расстрелял сотни мирных людей.

Власти перечисленных стран аргументировали своё решение не выдавать и не наказывать фашистов юридическими и идеологическими ограничениями – якобы термин «военное преступление» отсутствовал в местном законодательстве на момент совершения правонарушений. Но эти надуманные проблемы, связанные с пробелами в законодательстве, постепенно превращаются в благодатную почву для возрождения нацизма. Лидируют в этом как раз указанные государства.