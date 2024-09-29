Ученые нашли в Марокко следы неизвестного общества древних земледельцев

Международная группа археологов из Марокко, Испании, Италии и Великобритании нашла остатки неизвестного общества земледельцев на севере Марокко. Как показал анализ артефактов, люди жили в этой местности более 5 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Археологи долгое время предполагали, что в тот период Северная Африка была населена в основном охотниками-собирателями и кочевниками. И хотя оседлые земледельческие общества находили по всему остальному Средиземноморью, Северную Африку упускали из виду как археологический источник.

По словам ученых, открытие может быть старейшим местом такого рода, когда-либо обнаруженным в Африке за пределами долины Нила.

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В ходе изучения объекта Уэд-Бехт команда выкопала тысячи каменных топоров и фрагментов расписной керамики. Находки указывают, что в этом месте жили по меньшей мере сотни людей. Они занимали территорию, сопоставимую с античной Троей.

Согласно результатам радиоуглеродного датирования, общество в Уэд-Бехт жило примерно в 3400-2900 годах до нашей эры. Обитавшие там группы имели разнообразные генетический фон, включавшей скотоводов из Сахары, выходцев с Пиренейского полуострова и Ближнего Востока.

Древние земледельцы выращивали ячмень, пшеницу, горох, оливки и фисташки, а также разводили овец, коз, свиней и крупный рогатый скот.

Ученые считают, что это сообщество также производило товары для торговли с жителями Пиренейского полуострова, Египта и Месопотамии.