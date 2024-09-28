Покушение на покойника: кто в 1973 году устроил взрыв в мавзолее

В первый день сентября 1973 года в мавзолее Владимира Ленина на Красной площади раздался взрыв. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники госбезопасности. Усыпальницу основателя первого в мире социалистического государства закрыли для посетителей, а газеты так ничего и не написали о произошедшем. О покушении на покойника стало известно только после распада Советского Союза.

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Взрывная волна

Среднестатистический советский гражданин (охранники приняли его за учителя) беспрепятственно прошёл в мавзолей в порядке живой очереди. Так как желающих посетить траурный зал было много, меры безопасности ослабили.

Мужчина, которого ранее приняли за педагога, рядом с саркофагом привёл в действие взрывное устройство. Произошёл взрыв, в результате которого погиб сам террорист и супруги из Астрахани. Четверых школьников госпитализировали в тяжёлом состоянии, а солдат Кремлёвского полка контузило. Тело Владимира Ленина не пострадало. Его спасло бронированное стекло саркофага, установленное в апреле 1973 года.

Расследование инцидента взял под личный контроль председатель КГБ Юрий Андропов, но следователям всё равно не удалось ответить на некоторые вопросы.

Акция протеста

Первая трудность, с которой столкнулись правоохранители – идентификация злоумышленника. Его личность удалось установить лишь по клочкам документов, найденным рядом с останками. Оказалось, что взрыв устроил преступник-рецидивист, который ранее был осуждён на 10 лет лишения свободы.

В столицу он приехал из Горловки (Донецкая область УССР), где ранее зарезал местную жительницу. В Москву же рецидивист отправлялся со словами «Скоро обо мне услышит вся страна».

Что касается мотива, то, вероятно, мужчина хотел войти в историю как человек, уничтоживший мумию Ленина. Позже появилось мнение, что произошедшее следует рассматривать как демонстративное самоубийство от отчаяния (террористу грозил новый тюремный срок).

Впрочем «протестные суициды» в мавзолее ранее уже случались. В 1934 году крестьянин из Московской области Митрофан Никитин целился в труп Ленина из пистолета и при попытке помешать ему застрелился. В найденной предсмертной записке он упрекал советскую власть за голод в деревнях. Аналогичный случай произошёл в 1967 году, когда житель литовского Каунаса по фамилии Крысанов попытался взорвать Ленина. Тогда пострадала итальянская туристка – ей оторвало ногу.

После «акции протеста» 1973 года мавзолей перестал привлекать террористов. Не исключено, что из-за принятых беспрецедентных мер безопасности.