Рецепты каменного века: чем питались первобытные люди?

Ученые из Новосибирска воссоздают рецепты каменного века. Специалисты начали с выпечки хлеба, причем для его приготовления используют минимум ингредиентов, а из поварских инструментов – лишь пара камней, рассказал корреспондент «МИР 24» Виталий Никулин.

Со стороны может показаться, что это пикник безумцев. Один человек, сидя на корточках, растирает камнями полбу и красное просо в муку. Другой его товарищ, устанавливает «посуду» на угли.

«Берем 100 граммов красного проса и разбавляем буквально 15 миллилитрами воды. После этого нагреваем на углях», – рассказал младший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Максим Селецкий.

На самом деле это ученые-археологи. Они готовят настоящий хлеб каменного века. Во всяком случае, это их теория. Она возникла во время летних раскопок, а теперь они хотят ее подтвердить экспериментально.

«Человек всегда был довольно любопытным по своей природе. Такие эксперименты он сам проводил. У него был костер, на котором он жарил мясо и другие продукты. Получал что-то, пробовал на вкус. Если ему что-то нравилось, то такие рецепты закреплялись», – объяснил научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Александр Федорченко.

Найти все необходимое для такого научного пикника было не сложно. Древние люди использовали камни и как ступу, и как сковороду. Повторить технологию тоже не составило труда. С рецептурой и ингредиентами сложнее. Чтобы установить их, понадобилась уже целая лаборатория. Ученые брали смывы с поверхности найденных камней и соскобы с сохранившихся зубов.

«Мы берем соскоб налета – люди же не чистили зубы. С его помощью мы смотрим, какие у них остались крахмальные зерна. Тогда мы сможем реконструировать то, что они ели», – отметила старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Снежана Жилич.

«Гурманы» каменного века, казалось, питались не только мясом, злаками и орехами. Доходило даже до таких деликатесов, как, например, луковицы лилии – у них сладковатый приятный вкус.

Это только начало большого труда по воссозданию рецептов древних предков. Ученые планируют составить своеобразную книгу о вкусной и здоровой пище человека каменного века.