Самое загадочное озеро России: какую тайну скрывает Светлояр

Вряд ли любое другое озеро России имеет большее значение для сакральной истории нашей страны, чем озеро Светлояр. Именно на его месте по преданию когда-то находился священный город славян, во время татаро-монгольского нашествия растворившийся в воздухе.

История легенды

Согласно официальным данным озеро Светлояр расположенное около села Владимирское в бассейне реки Люнды имеет площадь 12 гектаров, длину 210 метров при ширине 175 метров и включено в перечень озер России, имеющих «большое эстетическое значение». Действительно, с воздуха озеро выглядит идеально ровным кругом, чьи берега будто очерчены циркулем. Считается, что стоит праведнику подойти к берегам озера, как на него опускается плотный туман. В его молочных клубах перед человеком является небесный град Китеж. Из главных ворот города выходит старец, приглашая войти в него и остаться там навсегда. Таковы местные предания. Многие искренне верующие люди, рассказывали, что посещая озеро, слышали, доносящиеся со дна звуки колоколов церквей чудесного града. Впервые о граде Китеже стало известно из древней летописи «Китежский летописец». Как утверждает предание в XIII веке орды Батыя подошли к Нижнему Новгороду. Состоялась битва с войсками князя Юрия Всеволодовича, поблизости от современного горда Городец. Бой был проигран, а князь лесными тропами с охраной ушел в тайный град Китеж, в котором хранились древние сакральные знания славян. Согласно легенде город населяли мудрецы и чародеи, хранившие древние книги с многовековой мудростью. Но, добраться до города князь не успел, предатель выдал тайную тропу. Юрий Всеволодович был убит татарами и враги вышли к граду Китежу.

Чудо

Когда татары обступили город, то по легенде жившие в нем мудрецы и чародеи произнесли древнее заклинание. Город растворился в воздухе, а на его месте образовалось идеально круглое озеро. Согласно другому преданию, жители Китежа вознесли молитву Богородице о спасении. Она сошла с неба, коснувшись одной ногой камня у главных ворот града, и накинула на него прозрачное небесное покрывало. В этот момент город пропал. На его месте образовался провал почвы, быстро наполнившийся водой. Идущей из глубин земли.

Поиски Китеж града

Не удивительно, что достоверность древней легенды неоднократно пытались проверить многочисленные исследователи и ученые. В XIX веке на озеро приезжали студенты Казанского училища, положив начало натурным поискам удивительного города. Правда, ничего заслуживающего внимания они не обнаружили, поскольку берега озера были буквально наводнены многочисленными паломниками, мешавшие исследованиям. В ходе более поздних экспедиций В.В. Докучаева выяснилось, что озеро имеет карстовое происхождение. Этот факт говорил в пользу того, что на его дне, действительно, может существовать провалившийся город либо монастырь. Тем более что при сравнительно не больших размерах, озеро невероятно глубокое – 29,2 метра. Причем не исключено, что водоем имеет фальшивое дно и на самом деле еще глубже. Экспедиция журнала «Смена», проводившаяся в советские годы установила, что «котловина озера лежит в узле пересечения глубинных разломов земной коры, что и привело к опусканию пород и образованию на этом месте озера. Косвенной причиной этого процесса, могло послужить землетрясение в 1596 году, которое отмечалось в Нижнем Новгороде». Несколько лет подряд исследования озера проводили участники экспедиции, организованной «Литературной газетой».

Светлояр встречает чудесами

Для того, чтобы проверить достоверность легенд витающих над водами озера, автор материала в 2003 году лично отправился в экспедицию со съемочной группой телекомпании «Грань». Самое удивительное, что практически все чудеса приписываемые озеру подтвердились. Когда члены экспедиции, оставив машину на трассе, шли через пролесок к озеру, прозвучало несколько ударов в колокол. Звон напоминал «корабельные склянки». Тем не менее, когда члены съемочной группы вышли на берег Светлояра, то никаких колоколов, которые могли бы звонить, обнаружено не было. Церковь, стоявшая на берегу озера, оказалась заперта на замок и ее колокола звонить явно не могли. Рядом с храмом на высоком берегу находился крупный валун. На его поверхности отпечатался след босой ступни женской ноги. Как будто некая девушка погрузила свою ножку в мягкий, как пластилин камень. Получалось, что легенда о спускавшейся с неба Богородице для спасения города от татар и наступившей на камень, была правдой. Примечательно, что вокруг озера оказались, проложены мостки, по которым на коленях передвигалось несколько пожилых людей.

По преданию, у каждого кто трижды проползет вокруг озера на коленях, сбудется самое сокровенное желание. Самое интересное, что члены экспедиции, решив проверить эти слова на практике, убедились в их достоверности, желания у всех членов съемочной группы, действительно, осуществились. Но, главное чудо произошло на рассвете. Едва солнце озарило лагерь, как в его лучах показался мираж купола храма. Когда участники экспедиции, попытались запечатлеть его на фото и кинокамеры, вся электронная аппаратура перестала работать. Сделать снимок получилось лишь на старенькую пленочную фотокамеру. На снимке отобразились лучи солнца, собранные в конусовидный купол над водами озера. Когда экспедиция покидала озеро, загадочные «корабельные склянки» прозвучали снова. Как ни странно, но на озере Светлояр, действительно, происходят чудеса, автор материала может это подтвердить лично!