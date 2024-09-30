Пожилая женщина ради гармонии с собой и природой бросила мужа и стала ходить обнаженной

Пожилая жительница Великобритании после 40 лет брака бросила мужа, с которым вырастила двух детей, и приняла философию натуризма. Об этом она рассказала в интервью Jam Press.

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По словам 60-летней Джилл Оллбатт, она ушла от мужа в мае 2024 года, потому что их отношения исчерпали себя. Она объяснила, что он продолжает ее поддерживать до сих пор. Женщина просто поняла, что ей нужно научиться быть независимой.

Оллбатт призналась, что с подросткового возраста стеснялась своей фигуры и боролась с неуверенностью. Женщина объяснила, что ей не нравились ее лишний вес и большая грудь, оставшиеся после родов, а также шрам на месте удаленной опухоли. Она хотела найти гармонию с собой и природой и стала натуристкой, начав ходить обнаженной.

«Для меня раздевание перед людьми олицетворяет полную свободу тела», — объяснила женщина.

За эти месяцы Оллбатт успела пожить в нудистском лагере, искупаться голышом и поиграть в обнаженном виде на укулеле перед другими людьми. Она стала больше путешествовать и изучать духовные практики. По словам женщины, ее опыт помогает ее друзьям и даже незнакомым людям. Она рассказала, как в Португалии встретила женщину, стыдившуюся своего тела.

«Она увидела меня голой и тоже разделась. Это было прекрасно», — привела пример Оллбатт.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина и женщина обнаженными проехали на велосипедах больше 400 километров. Оба они считают себя натуристами и верят, что отсутствие одежды помогает обрести гармонию с природой.