Экс-стюардесса обвинила миллиардера в увольнении за отказ в сексе

Экс-стюардесса частного самолета обвинила владельца авиакомпании в домогательствах и увольнении за отказ в сексе. Подробностями истории она поделилась с телеканалом Sky News.

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Джерри Макдональд рассказала, что устроилась в Harrods Aviation, которой владел миллиардер Мохамед аль-Файед (египетский предприниматель, владелец футбольного клуба «Фулхэм», парижского отеля Ritz и лондонского универмага Harrods, отец любовника принцессы Дианы), когда ей было 28 лет. Макдональд призналась, что уже после первого перелета из Лондона в Париж на частном самолете аль-Файед настоял, чтобы она сопроводила его в отель Ritz. По словам собеседницы издания, там он обнимал ее, целовал в щеку и давал деньги. Но во время третьего такого свидания мужчина зашел еще дальше.

«Я сидела на стуле и не имела ни малейшего представления, что он внезапно появится сзади и просто засунет руку мне в блузку, — вспомнила бывшая бортпроводница. — К счастью, мне удалось схватить его руку и вытащить ее».

В другой раз аль-Файед позвонил ей вечером в Эссекс (графство на юго-востоке Англии) и попросил приехать в Лондон под предлогом офисного поручения. После выполнения задания она провела ночь в одном из его номеров, где не было замка.

«Я сидела на диване, и в следующую минуту он вошел в номер и подошел ко мне. Я немного испугалась. А потом он сказал: "Встань". Я сделала это, а затем он просто схватил меня за руку и сказал: "Пойдем в спальню, займемся сексом"», — рассказала Макдональд изданию.

Она добавила, что отказ поддаться ухаживаниям миллиардера привел к ее увольнению через пять месяцев работы. Как пишет источник со ссылкой на адвокатов, около 60 женщин выступили с аналогичными обвинениями в адрес владельца авиакомпании.

В июне итальянский апелляционный суд оправдал мужчину, который сексуально домогался стюардессы в офисе профсоюза. Ее 20-секундную реакцию посчитали «слишком долгой».