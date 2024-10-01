Идентифицирована таинственная субстанция, которой покрыты китайские мумии

Ученые из Китайской академии наук во главе с Цяомэй Фу идентифицировали белую субстанцию, состав которой оставался загадкой на протяжении последних двух десятилетий. Оказалось, что около 3600 лет назад тела умерших были покрыты сыром.

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Как сообщает Live Science, самый древний сыр в мире оказался той субстанцией, которая на протяжении двух десятков лет озадачивала ученых. Этой субстанцией были покрыты головы и шеи мумий, найденных в Китае.

Три древние мумии были обнаружены около 20 лет назад в Синьцзяне, на северо-западе страны, в Таримской впадине. Особое внимание ученых тогда привлекла мумия молодой женщины, возраст которой оценивается в 3600 лет. Загадочное вещество тянулось вдоль ее шеи и выглядело как украшение.

Только теперь удалось выяснить, что это был сыр, как оказалось - самый древний из всех, когда-либо найденных археологами. Исследователи описали субстанцию как разновидность кефирного сыра, обнаружив в нем остатки молочнокислых бактерий, дрожжей и белков из молока жвачных животных.

Анализ ДНК показал, что таинственная субстанция содержала несколько видов бактерий и грибков, включая Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii. Последние и сегодня встречаются в кефирных сырах. Эти грибки представляют собой "симбиотические культуры", состоящие из смеси бактерий и дрожжей. Они ферментируют молоко в сыр, подобно закваске.

"Это самый древний известный образец сыра, когда-либо обнаруженный в мире, - говорит Цяомэй Фу, палеонтолог из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии. - Такие продукты питания, как сыр, чрезвычайно трудно сохранять на протяжении тысяч лет, что делает редкой и ценной возможность изучить этот сыр прямо сейчас".

Исследователи также установили, что обнаруженные в древнейшем сыре зерна L. kefiranofaciens тесно связаны с похожими грибками происхождением из Тибета.

По словам Фу, гроб женщины, на мумии которой обнаружен сыр, был плотно закрыт и захоронен в сухом климате пустыни Таримской впадины. Вероятно, поэтому сыр так хорошо сохранился. Кроме того, ученые пришли к выводу, что сыр в то время был крайне важен для жизни местного сообщества. Ведь древние погребальные практики часто включали помещение в захоронения предметов, имеющих важное значение для похороненного человека.