Астрофизики впервые «увидели невидимое» и создали карту космических рек

Группа ученых из Института астрофизики имени Лейбница в Потсдаме (Германия) создала детальную карту локальной Вселенной. Она основана на данных о движении 56 000 галактик и невидимой темной материи.

© Российская Газета

Как сообщает Sci News, новая карта показывает распределение материи в локальной Вселенной, то есть демонстрирует, как именно она течет, и по каким траекториям движутся 56 000 галактик.

"Картографирование Вселенной всегда было одной из самых сложных задач в астрономии, - говорит ведущий автор исследования Орельен Валад. - Ошибки наблюдений и неполные данные делают эту работу чрезвычайно сложной".

Кроме того, продолжает ученый, наблюдаемые галактики составляют лишь малую часть общей массы Вселенной. Большая же часть ее массы, как принято считать, состоит из темной материи, невидимой простому глазу. Впрочем, вещественных доказательств ее существования пока не удалось получить и при помощи приборов.

"Более того, галактики не обязательно формируются таким образом, чтобы точно отслеживать лежащую в их основе материю, что делает их неточным индикатором распределения материи во Вселенной, - продолжает Валад. - Поэтому, чтобы создать карту нашего космического окружения, мы проанализировали движение галактик. С одной стороны, они удаляются от нас по мере расширения Вселенной, но с другой стороны, они также притягиваются друг к другу из-за гравитации".

Именно такие движения в рамках нового исследования удалось зафиксировать астрофизикам. Затем эти движения были нанесены на карту. Более того, ученым удалось выявить космические течения - как оказалось, в космосе существуют аналоги наших рек, по которым фактически и плывут галактики.

"Поскольку движение вызвано гравитацией, его можно использовать, чтобы увидеть невидимое, - говорит Валад. - Измерения скорости каждой галактики подвержены ошибкам и довольно неопределенны, поэтому существуют различные возможные космографические карты. Но мы разработали новый подход: "вероятностную" карту Вселенной".

Такая карта показывает, насколько вероятно, что определенный объект, например, "область притяжения", действительно существует. Как уточняют исследователи, "область притяжения" - это та область, которая, если бы не космическое расширение, сжалась бы в одну точку.