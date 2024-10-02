«Засланный казачок»: кто спонсировал восстание Емельяна Пугачева

История доказала – восстания просто так не начинаются. Как правило, у этого события есть внешний заказчик, который желает ослабить государство изнутри. Можно предположить, что Емельян Пугачёв был «засланным казачком», которого спонсировали иностранные государства.

© РИА Новости / Павел Балабанов

Ничего личного. Просто бизнес

Емельян Пугачёв, некоторое время выдававший себя за Петра III, оказался своеобразным «героем своего времени». В стране в конце XVIII века существовали все предпосылки для крестьянской войны. Иностранный капитал её начало лишь приблизил.

Поэт Александр Пушкин, изучавший дело Пугачёва, писал – в его обозе находилось семнадцать бочек с медными монетами, на которых был отчеканен образ Петра III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить». Понятно, что доставить их могли только из-за границы. Поддерживали восстание и европейские газеты, которые, освещая бунт, именовали Пугачёва исключительно Петром III.

Главным спонсором восстания была Франция, чьи руководители рассчитывали получить от ослабленной России много «бонусов». Также Пугачёва щедро финансировала Османская империя. Турков от полного военного и политического поражения могла спасти только смена власти в Российской империи. Не обошлось и без денежных вливаний со стороны Речи Посполитой.

Царь не настоящий!

Существует версия, что руководил восстанием не Емельян Пугачёв, а самозванец. Косвенно гипотеза подтверждается описанием внешности и черт характера Пугачёва. Так, в российскую историю вошёл умный и решительный мужчина, хорошо знакомый с военным делом. Настоящий же Пугачёв был скорее разбойником, страдающим от алкоголизма и жадности. Такой индивид точно не смог бы навести в крестьянской армии порядок и призвать всех бойцов к дисциплине.

Скорее всего, подменили простого казака на «профессионального атамана» в Казанской тюрьме. В каземат сел настоящий Пугачёв, а вот на свободу под тем же именем вышел уже совершенно другой человек. С большими деньгами осуществить такую подмену было нетрудно.

Екатерина II понимала, что восстание Пугачёва – это не народный бунт, а хорошо спланированная акция врагов России. Именно поэтому все силы были брошены на подавление повстанцев в кратчайшие сроки. Для страны это оказалось серьёзным испытанием, так как действовать приходилось на пределе возможностей.