The Black rifle: как винтовка М16 завоевала свое место под солнцем

М16 – семейство американских штурмовых винтовок. Является базовым огнестрельным оружием армии, спецслужб, Национальной гвардии и Корпуса морской пехоты США. Используется вооруженными силами и спецподразделениями еще 83 стран. Активно применяется в рамках большинства конфликтов с 1960-х годов. Производится и модифицируется до сих пор. Популяризируется с помощью кинематографа и компьютерных игр. Остается одним из самых массовых видов стрелкового вооружения в истории.

История создания винтовки М16

Разработка перспективной автоматической винтовки началась в 1953 году. Исследования велись в рамках проекта SALVO. Ими занималась «Группа Стоунера» – команда инженеров во главе с Джеймсом Салливаном, Робертом Фремонтом и Юджином Стоунером. Изначально они создали AR-10, адаптированный под стандартный натовский 7,62-мм патрон. Но этот прототип оказался слишком громоздким и тяжелым. Поэтому корпорация Armalite Division of Fairchild Aircarft (сотрудниками которой они являлись) решила доработать конструкцию.

В это же время компания Sierra Bullets представила 5,56-мм промежуточный патрон. Данный калибр был взят за основу при проектировании нового прототипа – AR-15. В мае 1957 года его представили на конкурс Lightweight Military Rifle, инициированный Министерством обороны США. Через год началось сравнительное тестирование М-14, AR-15 и прототипа, разработанного компанией Winchester на военной базе Форт-Беннинг. Параллельно проводились арктические испытания на Аляске. Результаты оказались неудовлетворительными.

Интересные факты: солдаты во Вьетнаме прозвали ее просто The Black rifle («Черная винтовка») из-за характерного внешнего вида. Чтобы придать ей более грозный статус, журналисты ввели в обиход прозвище Assault rifle («Штурмовая винтовка»). «Промежуточный патрон» – боеприпас, мощность которого выше, чем у пистолетного, но ниже, чем у винтовочного. Он был впервые внедрен немецкими войсками на завершающем этапе Второй мировой войны. Благодаря ему удалось снизить отдачу при автоматической стрельбе.

В 1959 году корпорация Armalite продала права на конструкцию AR-15 компании Colt’s Patent Firearms Manufacturing из-за туманных перспектив проекта и значительных издержек (почти 1,5 млн долларов). К 1961 году специалистам «Кольта» удалось доработать винтовку, и она была направлена во Вьетнам для тестирования в боевых условиях. Но даже усовершенствованная версия не отличалась надежностью. Массовые потери личного состава при использовании данного оружия вынудили президента США Джона Кеннеди провести ряд проверок.

Но у нее были и свои сторонники. Так, в 1963 году спецназ получил право использовать эти винтовки в качестве базового вооружения. Затем ими стали пользоваться десантники и представители ЦРУ. Несмотря на бюрократическую борьбу между армейскими службами снабжения и гражданским персоналом Минобороны, новая разработка, получившая наименование М-16, была принята на вооружение. В конце 1963 года был заключен контракт на поставку 85 тыс. единиц армии США, а весной 1964 года началось серийное производство.

Особенности конструкции винтовки М16

М-16 – это автоматическая магазинная винтовка с воздушным охлаждением и поворотным затвором (система Джонсона). Ее составные части изготовлены из разных материалов: ствольная коробка – из алюминиевого сплава, приклад, цевье и рукоятка – из пластика, а затворная рама, затвор и ствол – из стали. Для нее характерна «линейная компоновка» и наличие уникальной газоотводной системы прямого действия, запатентованной Юджином Стоунером. Ранние версии имели стволы с правосторонней нарезкой в четыре канавки, поздние – с шестью.

Интересные факты: ненадежность конструкции была причиной многочисленных споров и после принятия винтовки на вооружение. Так, в конце 1961 года по итогам расследования был выявлен сговор генералов, саботировавших армейские испытания. С мая 1967 года спецкомиссия Конгресса, возглавляемая Ричардом Ичхорном, пять месяцев изучала данный проект. Она установила, что проблемы связаны с недостаточным уровнем подготовки солдат, плохим уходом за оружием и использованием боеприпасов с неправильной маркой пороха (WC846).

Благодаря симметричности конструкции и использованию «прямой» схемы отдачи удается минимизировать смещение точки прицеливания и утомляемость стрелка. Рукоятка переноски и диоптрический целик расположены над ствольной коробкой, что является отличительной особенностью всех разновидностей M-16. Предусмотрена возможность использования прицелов L-типа, оптики, системы прицеливания при ограниченном освещении Low light level sight system и голографических приборов.

Характеристики и преимущества винтовки М16

В зависимости от модификации показатели винтовок могут различаться. Например, эффективная дальность стрельбы базовых моделей составляет 300 м, а современных – 600 м. Выпущенная пуля долетает на расстояние до 2,7 км и может причинить смерть на дистанции до 900 м. Длина корпуса равна 990–1000 мм, а ствола – от 508 до 533 мм (с компенсатором и без него). Масса винтовок колеблется от 2,88 до 3,4 кг (без ремня и магазина). Скорострельность разных моделей составляет до 750, 900 и 950 км/ч. Начальная скорость пули – от 930 до 990 м/с.

Интересные факты: Правительство США выкупило права на эту конструкцию. Поэтому для ускорения производства и снижения цены винтовок сборку поручили трем корпорациям – CMC (Colt), General Motors и Harrington & Richardson. Но добиться поставленных целей не удалось, так как их стоимость составила 120, 131 и 122 доллара за единицу соответственно. С 1990 года к ним присоединился филиал бельгийской FN Manufacturing, базирующийся в Южной Каролине. На данный момент произведено около 8 млн экземпляров.

Огонь ведется патронами натовского образца 5,56×45-мм. Ранние версии винтовок комплектовались M193 Bell, затем – SS109, а сейчас – .338 Spectre. Изначально использовался прямой магазин на 20 патронов, затем стали применять изогнутый, в который помещается 30 боеприпасов. Предусмотрена возможность установки дульных устройств пламегасителя (А1, А2) или глушителя (Vortex flash hider, KX-3 и Phantom flash).

Все современные модификации могут оснащаться подствольными 40-мм гранатометами (M203 и М320) или дробовиками (KAC Masterkey или M26 Modular Accessory Shotgun). Также применяется гранатомет M234 для борьбы с беспорядками. Он стреляет 64-мм кинетическими снарядами M734 или зарядами со слезоточивым газом M742. К стволу можно примкнуть 1124-мм штык-нож M7, M9 или OKC-3S. Для ведения огня с упора используется нерегулируемая двуногая сошка M3.

История последующего развития винтовки М16

Параллельно с базовой моделью, поставлявшейся в войска, производилась версия XM16E1. Она предназначалась для подразделений десанта, спецназа и тестирования подствольного гранатомета XM148. В 1967 году появилась первая полноценная модификация, запущенная в серийное производство – M16A1. Она получила механизм досылания затвора и антикоррозийное покрытие. Был уменьшен шаг нарезки ствола на 51 мм, доработан пламегаситель и увеличена емкость магазина. Эта модель использовалась до 1985 года.

В 1979 году Корпус морской пехоты поставил задачу усовершенствовать имеющуюся версию. Через четыре года появилась M16A2. Она была адаптирована под новые стандарты боеприпасов SS109/М855, отличалась наличием укрепленного ствола, современных прицелов, нового приклада, пламегасителя и цевья. Кроме того, режим непрерывного ведения огня заменили на стрельбу с отсечкой после трех выстрелов. Изменилась нарезка ствола, а на рукоятке появились рельефная поверхность и выемка для среднего пальца.

В 1992 году для флота была разработана модификация M16A3, обеспечивающая как автоматический, так и полуавтоматический режимы стрельбы. Четвертое поколение винтовок M16A4 отличается съемной ручкой для переноски и возможностью установки на ее место планки Пикатинни (рельсовое крепление для прицелов). Наличием полноразмерного цевья Knight’s Armament Company M5 RAS, обеспечивающего установку лазерных прицелов, тактических фонарей и подобного. Эта версия является основным вооружением Корпуса морской пехоты США.

Распространение винтовки М16 в мире

Весной 1970 года США порекомендовало союзникам по НАТО унифицировать стрелковое вооружение. Через 10 лет альянс принял за основу стандарт STANAG 4172, согласно которому оружие адаптировалось под бельгийский патрон 5,56×45-мм SS109 (усовершенствованную версию американского боеприпаса). Соответственно, заинтересованность стран-участниц в M-16 возросла. Со временем начались поставки и другим союзным государствам.

Сегодня винтовками пользуются армии и спецслужбы Албании, Антигуа и Барбуда, Аргентины и Азербайджана. Они стоят на вооружении Бахрейна, Барбадоса, Республики Бангладеш, Белиза, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Боливии и Бурунди. Поставки осуществлялись в Камбоджу, Камерун, Канаду, ЦАР, Чили, Колумбию, Чехию, Данию, Египет, Японию, Грузию, Эстонию, Индию. Действующими эксплуатантами являются Италия, Венгрия, Мексика, Монголия, Уругвай и многие другие страны.

Контрабандными или захваченными единицами пользуются афганские талибы, Демократические силы за освобождение Руанды, моджахеды Восточной Индонезии, Движение за свободу Папуа, представители Рабочей партии Курдистана и подобные организации.

Представители КНР создали нелицензионную копию M16A1 Norinco CQ, которая отличается от оригинала только цевьем и формой пистолетной рукоятки. На ее базе создана винтовка Armada и карабин Trailblazer. Свои копии производят и оружейники Ирана. Кроме того, по лицензии развернуты производства адаптированных версий в Сингапуре (M16S1), на Филиппинах (MSSR) и Тайване (Т65, Т86 и Т91). Планируется выпуск силами Укроборонсервиса модификации M16 WAC47, адаптированной к патронам от АК 7,62×39-мм.

Боевое применение винтовки М16

Первым полноценным столкновением, в рамках которого использовали M-16, считается противостояние между Индонезией и Малайзией. В 1964 году к нему присоединились спецподразделения Британской армии, вооруженные этими винтовками. Но широкомасштабная эксплуатация данного вооружения началась только во время Вьетнамской войны. На первом этапе (с 1965 года) отмечались постоянные поломки оружия. После внедрения модернизированной версии (с 1957 года) проблемы были устранены.

Затем винтовки отметились во время гражданских конфликтов в Доминикане, Шри-Ланке, Лаосе, Сомали и Камбодже. Их использовали в рамках китайско-вьетнамской войны, вторжения США в Гренаду, колумбийского конфликта и противостояния между Кампучией и Вьетнамом. Они стали неотъемлемой частью войн в Афганистане, Персидском заливе, Югославии и Ливане. Израильская армия применяет их начиная с войны Судного дня, а ВСУ – после начала СВО на Украине. Редкие вооруженные конфликты на планете обходятся без участия M-16.

Современное использование винтовки М16

С 1971 года M-16 является не только боевым, но и церемониальным оружием в США. Эти винтовки приобретают охотники, спортсмены и любители. Их используют для обеспечения личной безопасности, обучения и тренировок в стрельбе. Гражданские версии появились в 1963 году и отличаются от боевых только отсутствием возможности вести огонь очередью. Со временем винтовки адаптировали под использование малокалиберных патронов .22 LR, пистолетных 9×19-мм, советских 7,62×39-мм, крупнокалиберных .50 Beowulf и других боеприпасов.

Интересные факты: винтовку можно увидеть в сотнях фильмов. Впервые она была продемонстрирована в картине «Семь дней в мае» 1964 года. Затем стала неотъемлемой частью блокбастеров «Хищник», «Крепкий орешек», «Матрица», «Парк Юрского периода» и «Форрест Гамп». Итироку (М16/A4) является одним из главных героев аниме Upotte! («Оружейная школа»). Хорошо проработанные модели представлены в компьютерных играх PlayerUnknown’s Battlegrounds, GTA, Half-Life, Call of Duty, Battlefield и многих других.

Работы по модификации существующих экземпляров продолжаются. На их основе созданы винтовка специального назначения Mk12 с увеличенной эффективной дальностью стрельбы, ручной пулемет M231 (FPW), снайперские модели Colt 655 и 656. Значительные объемы современных версий поставляются ВСУ и в зоны других конфликтов. Поэтому целенаправленно расширяется производство новых винтовок.

Вывод

Несмотря на сложный путь и серьезные проблемы на старте, M-16 удалось занять свое место под солнцем. Со временем были устранены многие недостатки и повышена надежность. Это оружие все еще остается одной из самых востребованных винтовок как на военном, так и на гражданском рынках. И хотя армия США на протяжении многих лет предпринимала попытки найти ей замену, но создать достойной альтернативы по соотношению цена/качества не смогла.