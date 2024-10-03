Почему перерывы на телефон во время лекций помогают студентам лучше учиться

Согласно опросу, студенты используют свои телефоны для неучебных целей до 10 раз в день, поэтому во многих учебных заведениях телефоны запрещены. Исследователи в США проверили, повысит ли успеваемость разрешение студентам использовать свои телефоны во время занятий, сообщает пресс-служба научного издательства Frontiers.

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«Мы показали, что "технологические перерывы" могут быть полезны для сокращения использования мобильных телефонов в остальное учебное время», — сказал профессор Райан Реднер из Университета Южного Иллинойса, первый автор исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Education.

На протяжении целого семестра ученые экспериментально оценивали эффективность «технологических перерывов» длительностью одну, две или четыре минуты. Студентам разрешали брать свои телефоны через 15 минут после начала лекции. В исследовании использование телефона определялось как любое прикосновение к нему.

Результаты показали, что если студентам давали легальный «технологический перерыв», в остальное время занятий они тянулись к своим телефонам гораздо реже, чем если таких перерывов не позволять. Наиболее эффективными оказались минутные перерывы на телефон — студенты реже всего отвлекались после.

«Пока не совсем ясно, почему это происходит. Одна из версий заключается в том, что одной минуты достаточно, чтобы прочитать и отправить небольшое количество сообщений. Если у студентов больше времени, они с большей вероятностью увидят ответ и снова захотят ответить», — объяснил Реднер.

Кроме того, исследователи обнаружили, что в группах, где давались минутные перерывы, улучшилась успеваемость: регулярно наблюдались высокие средние баллы на тестах (более 80%).