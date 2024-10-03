Обвиненные в тяжком преступлении братья были оправданы спустя 24 года

В США братья, осужденные за тяжкое преступление, были оправданы после почти 25 лет заключения, сообщает NBC 26.

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Дело о расправе над матерью двоих детей Сандрой Лисон, исчезнувшей со своей работы из бара в Грин-Бей, штат Висконсин, было возбуждено еще в 1987 году и оставалось нераскрытым дольше 10 лет. Однако в 1998 году один из заключенных сообщил охранникам исправительного учреждения в Ошкоше, что его сокамерник Дэвид Бинц якобы признался в преступлении. Оказалось, что в ночь происшествия он и его брат Роберт находились в том баре и были опрошены полицией в качестве свидетелей.

В 2000 году братья Бинц были арестованы и приговорены к пожизненному заключению, хотя обвинение основывалось исключительно на слухах заключенных и не имело вещественных доказательств. Оправдать Дэвида и Роберта удалось благодаря анализу ДНК, сделанному в 2023 году, несмотря на это окружной прокурор заявил, что приговор, вынесенный почти 25 лет назад, был обоснованным. Как ожидается, по закону о компенсации штат Висконсин платит за нахождение в тюрьме по ошибке «до $5000 в год в течение пяти лет», поэтому каждый из братьев сможет получить максимум $25 тыс.

Ранее мужчина из Дагестана, попавший в колонию по ошибке, потребовал у государства 414 млн рублей.