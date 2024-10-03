Почему 3 октября нельзя дарить и принимать подарки

3 октября по народному календарю отмечается день Астафия Ветряка. В этот день наши предки по-особенному относились к ветру и хорошо знали, что можно и нельзя делать в этот день.

Как правило 3 октября происходит много обманов, люди грешат, а в мир попадают иллюзии. Поэтому Астафий Ветряк энергетически очень тяжелый.

3 октября принято протирать окна и зеркала святой водой. Проводя такой ритуал, наши предки стремились защитить жилище от проникновения потусторонних сил и нечисти. Считается, что в ночь на 3 октября снятся вещие сны

Также на Астафия Ветряка принято окуривать дом можжевельником, зверобоем или полынью. Таким способом также стремились защитить дом от злых духов.

3 октября разрешается плакать. Считалось, что слезы вымоют из жизни всё плохое. Наши предки считали, что в этот день обязательно нужно прислушаться к внутреннему голосу.

На Астафия Ветряка запрещено ссориться с близкими и любимыми людьми. Плохой приметой считалось что-либо покупать, в том числе белье и постельное.

Плохой приметой считались и подарки в этот день. Их и не дарили, и не принимали, чтобы уберечь отношения от сор.