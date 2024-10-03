Как немецкий журналист пытается убить российский спорт

Недавно скандальный автор Хайо Зеппельт решил расширить поле своей деятельности и вступил в бой с коррупцией, которую он обнаружил в фехтовании. Но его дебют на новом поприще завершился полным провалом.

© Хайо Зеппельт

Немец бросил себе новый вызов

Бомба взорвалась после боя 1/8 финала олимпийского турнира саблистов в Париже, в котором грузин Сандро Базадзе проиграл египтянину Мохамеду Амеру. Базадзе отвратительно начал поединок. Первый период он провалил – 2:8. Но во втором пришёл в себя, быстро догнал соперника, повел, и тут начались «качели» – 11:10, 11:13, 14:13, и всё же 14:15. Получив роковой 15-й удар, грузинский спортсмен долго не соглашался с арбитрами, в том числе обвинив их в «разрушении его карьеры». Хотя по правилам при счёте 14:14 решающий эпизод, даже если судья на 100% уверен в своём решении, всё равно пересматривается с помощью системы видеоарбитража. Что и сделали судьи из Испании (Ванеса Чичон) и Румынии (Андреа Доана), прежде чем отдать победный удар египетскому саблисту.

В общем, испанка и румынка присудили победу египтянину в бою с грузином на Олимпиаде во Франции, а немцы обвинили в этом родившегося в Узбекистане россиянина Алишера Усманова, который много лет возглавляет Международную федерацию фехтования (FIE) и, якобы создал целую коррупционную систему в судействе. Так утверждает хорошо знакомый российским любителям спорта Хайо Зеппельт и его главный «свидетель» экс-арбитр Маркус Шульц.

© Алишер Усманов // РИА Новости

Кто вы, мистер Шульц?

Именно заявления этого человека стали гвоздем репортажа о фехтовании на немецком телеканале ARD, который с большой помпой представил Зеппельт. Давайте посмотрим, а ху, собственно, из мистер, или, точнее, херр Шульц? Родился в 1980 году. Когда-то занимался фехтованием, но успехов не добился. Не преуспев на дорожке, Маркус решил, что будет лучше выглядеть рядом с ней, и стал арбитром. Судил довольно долго, с 2007 по 2023 год, причём закончил потому, что судейская комиссия FIE не продлила ему лицензию, фактически признав его профнепригодным. Это событие странным образом стимулировало Шульцу то ли память, то ли совесть. Он вдруг вспомнил решающий момент своей биографии и рассказал Зеппельту, что ещё в 2016 году перед предолимпийским отборочным турниром в Праге (Чехия) к нему подошёл его бывший тренер, которого Маркус называл своим вторым отцом, и сказал:

Ты был бы готов воспользоваться определёнными преимуществами? Мы бы предложили тебе за это € 5000.

Конечно, Шульц ответил:

Ни за что!

И восемь лет бедняга с этим жил, поведав эту историю миру только после того, как: а) его выгнали из числа судей, работающих на международных турнирах, и б) в 2022 году умер тот самый тренер, пытавшийся сбить честного Шульца с пути праведного, то есть подтвердить или опровергнуть слова Шульца стало некому.

Далее Шульц утверждает:

Вся система направлена на то, чтобы мошенничать на Олимпиаде.

Но давайте посмотрим, кто выигрывал на Олимпийских играх после того, как Алишер Усманов в 2008 году возглавил FIE? Три Олимпиады у мужчин (2012, 2016, 2020) выиграл венгр Арон Силади. Ради него создавали систему? Но странно, что судьи, якобы тянувшие Силади на Олимпиадах, начисто отказывали ему в симпатиях на чемпионатах мира, где свою единственную победу Арон одержал только в 2022 году. А российские саблисты – а что за заговор без россиян? – за это время выиграли в мужских личных и командных соревнованиях на Олимпиадах только одну бронзовую медаль, которую в 2012 году завоевал Николай Ковалёв. У женщин в том же 2012 году победила кореянка Ким Чжи Ён, в финале обыгравшая россиянку Софью Великую. Но если Усманов дергал судей за ниточки, неужели он бы не обеспечил российской саблистке победу в Лондоне? Кстати, на той Олимпиаде сборная России вообще осталась без золотых медалей.

Восемь лет молчания

Между прочим, в том самом предолимпийском турнире 2016 года, где Шульца соблазняли золотым тельцом, россияне не участвовали, завоевав путёвки заранее. За кого же хлопотал «второй отец» немецкого судьи? Ответа на этот вопрос мы не узнаем. Как, наверное, не узнаем, почему же немец восемь лет держал информацию о попытке его подкупа при себе. А вот что ответил на его слова возглавляющий в настоящее время FIE Эммануэль Кациадакис:

О любых попытках подкупа судьи следует немедленно сообщать руководству FIE. У FIE записи о сообщении, сделанном судьёй, о котором идёт речь, нет. Клеветнические заявления человека, не прошедшего квалификацию в 2023 году и исключённого из судейского списка коллегией судей, не следует принимать за чистую монету.

Только что стало известно, что так и решил Земельный суд Гамбурга, в который направили иск против ARD адвокаты Алишера Усманова. На утверждения, распространённые телеканалом о президенте FIE и якобы имевшей место «системе подкупа судей» в федерации, был наложен судебный запрет. А значит, Зеппельта официально признали лжецом.

Впрочем, одну правдивую вещь скандальный журналист всё-таки сказал. Усманов действительно сильно повлиял на судейство фехтовальных поединков. Именно при нём была разработана и внедрена система видеоарбитража, благодаря которой число судейских ошибок было сведено к минимуму. Также при нём на соревнованиях стала применяться компьютерная система назначения арбитров, по которой имена судей объявляются менее чем за полчаса до начала поединков. Как можно подкупить рефери, если неизвестно, какую встречу он будет судить?

Отцы и дети

Сандро Базадзе – выдающийся спортсмен, который неоднократно возглавлял мировые рейтинги и добивался высочайших результатов на международных соревнованиях. Я считаю, что это само по себе является ярким доказательством высокого профессионального уровня работы Международной федерации фехтования и судейского корпуса.

Знаете, кто это сказал авторитетному порталу insidethegames.biz? Отец Сандро Базадзе и по совместительству президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе. И добавил:

Также это свидетельствует о необъективности заявлений, которые были сделаны моим сыном в состоянии психологического аффекта. Я также искренне сожалею, что эти заявления стали предметом обсуждения и даже спекуляций в СМИ и привели к попыткам очернить Международную федерацию фехтования и весь судейский корпус.

Шах и мат, Хайо Зеппельт и Маркус Шульц!