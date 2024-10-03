День ангела: у кого сегодня именины

День ангела: у кого именины сегодня в четверг, 3 октября
Именины 3 октября отмечают Агап, Анастасий и Евстафий. Среди женщин День ангела сегодня у Татьян.
По другим данным, 3 октября именины отмечают Антон, Денис, Иван, Павел и Петр.
Помните, что День ангела необходимо воспринимать как день духовного рождения. В этот день вспоминают своего святого покровителя, в честь которого назвали человека, и благодарят его за помощь.
Как правило, на именины православные христиане ходят в церковь, где причащаются. Вечером можно устроить скромное торжество с близкими. На именины ни в коем случае нельзя ссориться с родными по крови и духу людьми.
3 октября по новому церковному календарю вспоминают священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, а также Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.
Также 3 октября — это Празднество Воздвижения честного и животворящего Креста Господня. Этот день посвящен кресту, на котором распяли Иисуса Христа.
Кроме того, сегодня Дeнь пaмяти великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их, мучеников Агапия и Феописта, Дeнь пaмяти мучеников и исповедников благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора.