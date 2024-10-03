Самые опасные грязевые вулканы России: что будет если они взорвутся

Извержение грязевого вулкана может вызвать мощный пожар. Такое может случиться на территории России, где расположено достаточно большое количество грязевых вулканов разной степени активности и опасности.

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Увидеть это довольно редкое геологическое явление можно на Курильских островах, на острове Сахалин, на полуострове Камчатка, в акватории озера Байкал, в Азовском и Чёрном морях, а также на Керченском и Таманском полуостровах.

Грязевой вулкан

Грязевой вулкан представляет собой отверстие на поверхности земли или конусообразное возвышение с кратером, из которого извергаются с разной периодичностью размягченные пластовыми источниками серо-сине-чёрные жидкие грязевые массы, состоящие из осколков твердых пород, глинистых вкраплений, углеводородных газов, воды и нефти.

Имеющие такой же механизм действия, как и магматические сопки, грязевые вулканы наиболее распространены в сейсмоактивных и нефтеносных областях.

Извержение грязевых вулканов происходит из-за давления нефтяных газов, которые, поднимаясь через тектонические разрывы, выносят на поверхность земли глинистые брекчии.

Иногда выделяющиеся из грязевых вулканов газы, а это в основном метан, азот, углерод и иногда сероводород, самовозгораются и образуют горящие факелы.

Сахалинские грязевые вулканы

На острове Сахалин специалистами выделены сразу четыре зоны проявления грязевого вулканизма: Дагинский грязевулканический участок, Лесновский грязевой вулкан, а также наиболее активные Пугачёвские грязевые вулканы и Южно-Сахалинский грязевой вулкан.

Первое извержение Пугачёвского грязевого вулкана произошло в 1906 году, последнее в 2005 году. За разделяющие эти даты 99 лет учёные еще 8 раз фиксировали его активность.

Южно-Сахалинский грязевой вулкан представляет собой практически круглое вулканическое поле, усеянное «дышащими» кратерами, выглядывающими над поверхностью земли на 20-40 см.

В наши дни этот вулкан находится в состоянии спячки, но каждые двадцать лет он просыпается и с грандиозным гулом выбрасывает на высоту 150-200 м поток перетёртой грязи. Его последнее опасное извержение произошло в декабре 2002 года.

Грязевые вулканы Курильских островов

Входящие в состав тихоокеанской вулканической дуги Курильские острова располагают двумя значительными по размерам грязевыми «сопками»: вулканом Головнина и вулканом Эбеко.

Вулкан Головнина расположен на о. Кунашир и в данный период времени находится в активном состоянии. В его котловине имеется несколько небольших грязевых котлов с кипящей глинистой массой и такими газовыми компонентами как сероводород, углекислота и сернистый газ.

На том же острове пристроился имеющий целых три кратера вулкан Эбеко, который активизируется каждые 25-30 лет. Последний значительный грязевой вулканический поток сошел с Эбеко в 1934 году и остановился всего в 500 метрах от близлежащего поселения.

Камчатские грязевые вулканы

Насыщенная природными жемчужинами Камчатка, где земля постоянно лопается, раскрывается и извергается, обнажая свои внутренности, обладает поистине фантастическим ландшафтом.

Помимо традиционных вулканов, колоритных гейзеров и многочисленных термальных источников в этом заповедном уголке присутствуют грязевые вулканы, самые известные из которых расположились в кратере вулкана Бурлящий и в Долине Гейзеров.

Десятки необычных грязевых вулканов облюбовали дно громадного Кальдера Узон.

Среди них есть бурлящие котлы с красноватой грязью температурой примерно 100°С, грязевой вулкан «Скульптор», в котором природа при помощи «бульканья» создает образования, напоминающие розы.

Грязевые вулканы Байкала

В 2001 году на дне глубоководного озера Байкал были обнаружены первые грязевые вулканы. Не менее 15 бурлящих газами подводных сопок расположены на одной только Бугульдейско-Селенгинской перемычке. Достоверно известно о наличии горючих газовых грифонов у дельт рек Верхняя Ангара, Селенга, Баргузин, а также в Тункинской впадине.

В районе железнодорожной станции Тельная, специалистами был открыт Тельнинский грязевой вулкан, который представляет собой подводный полуостров с крутыми склонами, вдающийся в озеро на 2,5 км.

Между прочим, в переводе с бурятского языка название «Бай Гал» означает «стоящий огонь», и можно предположить, что в древности аборигены видели факелы горящего метана, который самовозгорался при извержении подводных грязевых вулканов.

Грязевые вулканы Чёрного и Азовского морей

В акватории Чёрного моря наиболее любопытной зоной грязевого вулканизма является впадина Сорокина, где расположено 16 подводных сопок.

В Азовском море грязевые вулканы устроились на мелководье близ Таманского полуострова. В период затишья о наличии здесь грязевого вулкана свидетельствуют только поднимающиеся на поверхность воды пузырьки газа. В пору активизации над данной местностью стоит подземный гул и оглушительный треск, после чего начинается мощное извержение, в результате которого на морской поверхности образуются острова, способные существовать до полугода.

Ежесуточно около 2,5 тонн лечебной грязи извергает грязевой вулкан Тиздар, а катастрофическое пробуждение грязевого вулкана Голубицкого каждый раз сопровождается образованием вулканического острова.

Грязевые вулканы Керченского полуострова

На Керченском полуострове присутствует до 50 грязевых вулканов, как действующих, так и потухших, как тихих, так и с лопающимися пузырьками. Богатые органикой недра полуострова способствуют при извержении сопок выделению большого количества газа и выталкиванию майкопских глин.

Самым крупным грязевым вулканом данной местности является Джау-Тепе или Враждебная гора, который объявлен ландшафтным памятником природы республиканского значения. За всю историю своего существования он извергался нечасто, однако мощно: один из выбросов полностью уничтожил целый посёлок.

Наиболее значительное скопление грязевых вулканов на Керченском полуострове именуется Булганакской группой и состоит из 50-метровой сопки Андрусова, извергающейся 12 раз в год, вулкана Тищенко, а также сопок Обручева и Вернадского, находящихся в постоянном движении.

Грязевые вулканы Таманского полуострова

Таманский полуостров является пристанищем свыше 25 грязевых вулканов, внешне напоминающих собой миниатюрные лавовые вулканы с кратером и жерлом, из которых извергается жидкая грязь с сероводородом или метаном.

Ахтанизовская сопка, гора Миска, Карабетова гора, вулкан Шуго, сопка Гнилая – это наиболее крупные грязевые вулканы полуострова, где к тому же можно подправить здоровье, приняв грязевую ванну.

На Карабетовой горе извержения происходят дважды в год, и при мощных выбросах бывают слышны взрывы и видны выбросы камней и газа с облаком чёрного дыма и пламени.

На вулкане Шуго извержения происходят постоянно, иногда со столбом пламени и страшным шумом, а сопка Гнилая в последний раз изливалась грязью в апреле 2010 года.