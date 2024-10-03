Кем был на самом деле самый таинственный заключенный Российской Империи

Император Александр I посетил город Кексгольм (Приозёрск) в 1803 году. Во время визита ему удалось пообщаться с самым таинственным заключённым – старцем, который провёл в тюремной погребе три десятилетия. Так царь узнал биографию Кексгольмского узника.

© unsplash

Кто же он на самом деле?

Заключённый, который удостоился чести общаться с правителем, был известен в Кексгольме под прозвищем Безымянный. Его историю рассказал в 1847 году профессор университета Гельсингфорса Я.К. Грот в своём труде «Путешествия по Финляндии».

Пленник оказался в крепости благодаря генерал-майору Силину и по приказу Екатерины II. Безымянного бросили в погреб с замурованной дверью и держали на хлебе и воде (их передавали через окошко).

Узник остался в заключении и при Павле I, что натолкнуло современников на мысль о его высоком происхождении. Дело в том, что император не упускал возможности поступить наперекор своей матери.

Старший научный сотрудник музея-крепости Корела А.П.Дмитриев считает, что узником был Иван Пакарин – самозванец, выдававший себя за внебрачного сына Екатерины и графа Никиты Панина, президента Коллегии иностранных дел,

По другой версии, неизвестный узник мог быть женихом несуществующей дочери Екатерины. Именно за него и выдавал себя Пакарин.

Семейные узы

А писатель и историк М.И.Пыляев утверждает – таинственным преступником был Иоанн Антонович, племянник Анны Иоанновны, которого короновали в двухмесячном возрасте. Правда, уже через год его свергла Елизавета Петровна. Сначала наследник находился в Шлиссельбургской крепости, после чего было инсценировано убийство, обеспечившее «переезд» в погреб Кексгольма. На тот момент Иоанну Антоновичу исполнилось 23 года.

На свободе же он оказался спустя 30 лет. Согласно легенде, Александр I, впечатлённый рассказом узника, укутал его своей шинелью и отобедал с ним. Также Безымянный получил дом и содержание. После судьбоносной встречи с самодержцем в Кексгольме узник прожил ещё лет 15. Но после длительного заточения к солнечному свету мужчина так и не смог привыкнуть и спустя какое-то время ослеп.