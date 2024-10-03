Русский разведчик или американский шпион: кто кого перепьет

Русский разведчик должен знать не только несколько иностранных языков, быть хладнокровным, владеть оружием, но и уметь пить и не пьянеть. Аналогичные требования предъявляются и к американским шпионам. Правда, последним навыком обладают далеко не все.

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Надежда на застолье

Беседа в неформальной обстановке располагает к тому, чтобы выведать много полезной информации. Но для этого разведчик должен быть трезвее собеседника. При этом отказываться от употребления спиртного нельзя, так как такое поведение непременно вызовет подозрение.

Полковник в отставке Алексей Иванов утверждает – непьющих разведчиков не бывает, но настоящие специалисты понимают, что спиртное - это яд, поэтому к алкоголю обращаются в сугубо служебных целях.

Известен случай, когда советского резидента-трезвенника отозвали из Пакистана из-за непродуктивности. За годы службы на его счету не было ни одной полезной вербовки. Вскоре его место занял «пьющий сотрудник», которому удалось установить хорошие отношения практически со всеми пакистанскими генералами.

Кто кого

Впрочем, алкоголь в качестве помощника рассматривали не только отечественные спецслужбы. Иностранцы также возлагали на пьющих агентов большие надежды. В итоге это привело к «соревнованиям»: кто кого перепьëт.

Однажды сотрудники ЦРУ и ФБР разрабатывали советского разведчика – бывшего профессионального волейболиста и мастера спорта из общества «Динамо». В свою очередь спортсмен также искал кандидатуры для вербовки. Они встретились в США в ресторане на реке Потомак.

Американцы долго и безуспешно пытались споить свою жертву. Советский разведчик всё никак не пьянел. Агенты ЦРУ и ФБР тоже оказались неплохо подготовлены, но победа оказалась на стороне русского. В один момент перебравший американец начал за столом рассказывать о цели их миссии.

Но нашего оперативника за проявленную стойкость ждало наказание – его отправили в командировку на Кубу, ссылаясь на необходимость написания подробного отчёта о проделанной за год работе. На острове же разведчика за несанкционированный контакт с агентами ЦРУ арестовали.

Ученье – свет, а неученье – тьма

А в США после скандала на Потомаке приступили к разработке инструкции для агентов по грамотному спаиванию коллег из КГБ для получения нужной информации. Авторы рекомендовали говорить «правильные» тосты, здраво распределять силы и даже не пытаться перепить русских.

Примеру американцев вскоре последовали в израильской внешней разведке – Моссаде. Для сотрудников начали организовывать специальные полуторагодичные курсы, на которых обучали основам дегустации, совместимости алкоголя с определёнными блюдами, последовательности употребления напитков. Проверяли выпускников на выпускном банкете.

Не обошлось и без открытий в сфере фармакологии. В Новом Свете были уверены в существовании советской таблетки, препятствующей быстрому опьянению. Правда, российская сторона причастность к разработке такого препарата отрицает.