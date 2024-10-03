Почему Сталин считал переименование Крыма «интересным и правильным»

Какие народы проживали в Крыму 5000 лет назад, учёные решить так и не смогли. А открыли миру полуостров греки. В VII-V веках до нашей эры они построили там свыше 20 крупных городов.

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Греки назвали полуостров Тавридой.

Некие знатоки утверждают, что это сделано в честь обитавших там племён. Увы, тавры – не самоназвание народа, а придуманный греками термин. Таврами народ прозвали из-за практиковавшегося у него культа быка (др.-греч. ταῦρος – бык).

Но раскопки археологов в Крыму это не подтвердили. А древнегреческие авторы утверждали, что тавры поклонялись своей богине Деве. Именно эта богиня упомянута в мифе об Ифигении.

На самом деле греческое название полуострова связано не с ταῦρος (бык), а с другим словом: τάφρος – ров, канал. Дело в том, что к моменту прибытия греков Крым был островом, отделённым от материка судоходным каналом длиной 8,5 км и шириной свыше 20 метров.

Впервые об этом канале в V веке до н.э. упомянул Геродот, признавшийся, что никто не знает, кем и когда был построен оный канал. А в I веке н.э. римский учёный Плиний старший утверждал, что канал был вымощен камнем, и на нём находился город – Тафрос (Таврос). Древние греки, а затем римляне периодически подновляли рукотворную водную артерию и регулярно ею пользовались.

Последний раз каналом прошли из Азовского моря в Чёрное донские казаки в XVI веке. Разгневанный турецкий паша Сулейман приказал татарам подзавалить канал, чтобы он стал сухим рвом перед земляным валом.

Полуостров называли Таврикой (Тавридой) римляне, византийцы, а затем и генуэзцы. Последние пришли на полуостров в начале XIII в., на несколько десятков лет раньше татар. Они перестроили древнегреческие города и основали новые. Мы видим великолепные крепости, дворцы, дома или их остатки в Каламите (внутри Севастопольской бухты), Херсонесе, Балаклаве, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи (для удобства читателей даю современные названия) и др. Всё построенное татарами с XIII в. не идёт ни в какое сравнение с генуэзскими шедеврами.

А еще с VI в. в Крыму поселились готы, которые построили около 40 уникальных горных городов и крепостей. Они же основали православное княжество Феодоро.

«Коренной народ» крымские татары пришёл на полуостров в середине XIII века. Термин «Кырым» («Крым») был впервые упомянут арабскими авторами в самом конце XIII столетия. Тюркское слово «qirim» означало ров, яма или окоп. Так что можно считать, что qirim – это перевод на тюркский слова «Таврика». Таким образом, оба названия связаны с каналом. Тавры – народ, живущий за каналом, а Таврида и Крым – земля за каналом.

Почему же на Руси к XVIII в. забыли слово Таврика и называли полуостров только Крымом? Да потому, что орды крымских татар почти ежегодно нападали на Московское государство и Речь Посполитую. Сохранились грамоты турецких султанов, требовавших от крымских ханов не нападать год или два на Великую или Малую Русь. Воюя одновременно с Венецией и Персией, турки не хотели возникновения коалиций с участием русских и поляков. Ханы на это отвечали единообразно: «А как же мы будем без набегов кормить своих людей?»

И как называть орды грабителей, ежегодно вторгавшиеся на Русь? Таврическими татарами? В Малороссии даже в первой половине XIX в. старики использовали страшное ругательство: «Чтоб тебя крымская сабля посекла!» Не думаю, что селяне поняли бы словосочетание «таврическая сабля».

Екатерина Великая присоединила в 1783 г. Крым к России и вернула греческие названия ряду городов и самому полуострову. Так Крым вновь стал Тавридой, а сам полуостров вошёл в состав Таврической губернии, просуществовавшей 130 лет.

21 марта 1918 г. была создана Советская Социалистическая Республика Тавриды (ССРТ) – де-юре независимая, де-факто входившая в состав РСФСР.

Однако с 1919 г. большевики последовательно создают на полуострове несколько автономных республик со словом Крым в названии.

После войны Сталин потребовал переименовать татарские, немецкие и другие нерусские названия населённых пунктов в Крыму. 30 июня 1945-го Автономная Крымская республика была преобразована в область, которая до 1954 г. входила в состав РСФСР.

9 июля 1945 г. на базе Приморской армии и Штаба 22-й расформированной армии был создан Таврический военный округ, территориально расположенный в Крыму и его «огороде» – Херсонской области.

Почему Приморская армия, освободившая 9 мая 1944 г. Севастополь, больше не участвовала в войне, а целый год, постоянно усиливаясь, «загорала» в Крыму – одна из тайн Великой Отечественной войны, до сих пор скрываемая Министерством обороны.

В октябре 1952 г. первый секретарь Крымского обкома партии Павел Титов, будучи делегатом ХIХ съезда КПСС, обратился лично к Сталину с письменным предложением о переименовании Крымской области в Таврическую. Это бы полностью соответствовало истории создания области, начиная с XIX века. Как один из аргументов Титов использовал Советскую Республику Тавриды. Он считал, что Крымской области РСФСР «пора восстановить свое русское, российское название».

Но Сталин, уже тяжело больной, медлил с ответом. По воспоминаниям коллег Титова, весной 1953-го и позже он ссылался на краткий ответ Сталина, направленный лично ему в конце января того года: мол, его предложение «интересное и, может быть, правильное. Этот вопрос можно обсудить и решить». О мнении Сталина Титов говорил Хрущёву и Полянскому в середине ноября 1953 г., когда принципиальное решение о передаче Крыма Украине фактически уже было принято.

Наша молодёжь не любопытна, и у подавляющего большинства слово «Таврида» как-то не связывается с полуостровом. В большом стихотворении Пушкина «Таврида» ни разу не упомянуто слово «Крым». Учителям нужно объяснять детям, о чём писал поэт. Почему Григорий Потёмкин стал князем Таврическим – тоже надо объяснять. А служивые историки используют название «Крым», повествуя о Древней Греции, Византии и Риме.

Подобное историческое беспамятство льёт воду на мельницу русофобов, пытающихся отделить историю Крыма от российской. Они придумывают «коренные народы», «исконные конфессии» и т.д.

Поэтому вполне уместно совместить оба исторических названия в одно – Крым-Таврида. Особых затрат это не потребует. Дело в принципе, а замена в документах может длиться годами. Тем более, что половина названия: Крым – уже есть во всех документах.

Сейчас на полуострове мирно уживаются все народы и конфессии. И переименование будет ещё больше способствовать правильному пониманию истории как в России, так и во всём мире.