За что в России сожгли немецкого проповедника

Средневековая Европа прославилась своей охотой на ведьм и многочисленными кострами, на которых жгли еретиков. В России на них за это смотрели как на варваров. Однако и у нас существовала такая форма казни, но применялась лишь в исключительных случаях и тоже по религиозным обвинениям. Самым знаменитым стало сожжение немецкого проповедника Квирина Кульмана 335 лет назад – 4 октября 1689 года.

© ГлагоL

Это дело вообще было уникальным, поскольку в выявлении и «обезвреживании» еретика приняли участие представители сразу трех религий – протестантства, католичества и православия. Наверное, история больше не знает подобных случаев.

Квирин Кульман родился в 1651 году в городе Бреслау, который тогда принадлежал Австрии, а теперь является польским Вроцлавом. Кем были родители точно не известно, но ребенок получил образование – закончил гимназию, а поскольку был слаб здоровьем, то предпочитал сидеть в библиотеке и читал все подряд.

Обычно такое дело благотворно сказывается на умственных способностях человека. Но это если мозг крепкий. В противном случае, не сумев понять глубины мысли, он воспринимает лишь поверхностные знания и делает странные выводы, порой убийственные. Это вот наш случай.

А тут еще в 18 лет Кульман жестоко заболел и чуть выжил. Некоторые исследователи, по сохранившимся свидетельствам течения болезни, полагают, что у юноши была тяжелая форма менингита. Это такая болезнь, которая затрагивает и мозг. Но сумасшедшим человека не делает.

© Квирин Кульман

Однако появляются различные расстройства. Вот и Кульману во время горячки приходили всякие видения, галлюцинации и прочий бред. Не оставили они его и после выздоровления. Во всяком случае, юноша стал утверждать, что за ним постоянно следуют два ангела.

Все это не помешало Квирину поступить в университет в Йене, где он три года изучал право. Еще раз – дурачком не был. А еще стал писать стихи и даже выпустил сборник «Небесные поцелуи любви». Читая их сейчас, современный человек начинает тихонько хихикать, но тогда они публике очень понравились. Кульман стал знаменит как поэт.

Но тут ему на глаза попалась книга протестантского мистика Якоба Бёме. Мистицизм после ужасов Тридцатилетней войны в Европе, унесшей треть населения, распространился широко. Он отрицал не только попов и папу римского, но и саму библию. Утверждал, что с богом человек общается исключительно через внутренние чувства, а сны и видения — это божьи откровения. Кульман аж подпрыгнул – его случай! А поскольку видений было хоть отбавляй, решил, что он и есть богоизбранный.

Квирин бросает университет, изучает все труды Бёме, который жил на рубеже XVI-XVII веков и приходит к выводу, что является «сыном сына божьего». Как видим, довольно скромно – верховным богом себя не объявлял. Но стал называться «Кюльмонархом» — прохладным монархом (властителем).

© Яков Бёме

А свое учение назвал «иезуэлитским». Главным врагом человечества считал римского папу. По мнению Кульмана, для борьбы с ним должны объединиться мусульманская Турция, протестантская Швеция (она тогда половиной Европы владела) и православная Россия.

Но вначале надо было крестить турецкого султана. С этой целью в 1678 году Кульман пешком отправился в Константинополь. А придя туда потребовал немедленной встречи с владыкой. Султан встречаться отказался, а чтобы неповадно было везде шастать со своими идеями велел дать Кульману 100 ударов палкой по пяткам.

Отбитые пятки не помешали после этого много путешествовать по Англии и Нидерландам. И везде преследовался церковными властями. Наконец решил нести благую весть в Иерусалим и отправился туда. Но через неделю вернулся в Англию охваченный новой идеей-озарением.

Кто-то ему рассказал, что в Москве, в Немецкой слободе есть большая община сторонников идей Бёме. Значит надо обращаться к ним!

Кульман написал большое письмо с проповедью и пророчествами к этим сторонникам и собрался отправить его по почте. Но денег на это не оказалось. Проблему решил просто – понес послание в Россию сам.

А в Москве действительно была большая, в несколько тысяч человек, Немецкая слобода. Иностранцев селили отдельно, чтобы они не распространяли свою религию среди православных. Там были лютеранская и кальвинистская церкви, поскольку они это условие выполняли. Католикам храм строить запрещали – эти тут же кидались обращать местных.

Кульман пешком пересек всю Европу и в апреле 1689 года дошел до Москвы. И там его приняли как короля! Сторонников идей Беме действительно оказалось достаточно, и они слушали нового проповедника раскрыв рот. А потом горячо обсуждали и дискутировали.

Началась сытая, хоть и короткая, жизнь. Благополучие обеспечил купец Конрад Нодерман. Он даже представил Кульмана к царскому двору, где тот презентовал свой проект реформ в России и строительству тут «иезуэлитского царства». Бояре похлопали глазами. Хотя правительство царевны Софьи, вопреки нынешнему мнению, было очень прозападным.

Но голову все это вскружило. Кульман пришел к местному лютеранскому пастору Иоахиму Мейнеке и потребовал от него предоставить церковь для проповедей. Тот аж опешил от такой наглости. А еще понял – этот человек своей деятельностью может поссорить всю общину с властями. Поэтому придя в себя написал донос на Кульмана, который отправил патриарху Иоакиму.

Кульман и Нодерман были внезапно арестованы. Следствие вел глава Стрелецкого приказа Федор Шакловитый. Все дело в том, что Россия в то время вела войну с Турцией (Азовские походы Голицина) в союзе с католической Австрией. И решили, что это турецкий шпион, который пытается расстроить союз со Священной Римской империей.

Была назначена комиссия из экспертов, которая состояла из переводчиков Посольского приказа Тяжгорского и немца Георга Хюфнера (Юрий Гивнер). И они дали на удивление квалифицированную экспертизу, которая восхищает современных исследователей. В частности, определили, что значительная часть идей заимствована из идеологии английских квакеров.

Таким образом розыск показал – шпионажа не было. И тогда Кульмана предали церковному суду. А тот признал его еретиком. Это был уникальный случай – православный церковный суд рассматривал дело по доносу лютеранского священника, а ходу следствия способствовали и католики.

А вот приговор должен был вынести уже царь. И тут надо сказать, что Гивнер, как лютеранин и друг пастора Мейнеке, в своем заключении представил квакерство как экстремистское течение, которое «не снимало шляпы перед монархами». А это уже тяжкое светское преступление. В результате приговор: смертная казнь.

Но любая христианская церковь запрещает пролитие крови. Поэтому-то еретиков и сжигали на кострах. На Руси еще закапывали в землю. Но в данном случае Кульман был приговорен именно к сожжению.

Не часто, но такая казнь в России применялась. Но делали это в «избе», поскольку вид заживо сжигаемого человека считали слишком жестоким. Вот Кульмана и поместили в такой небольшой сруб. Но уже начавшуюся казнь вдруг остановили.

Оказалось, палач забыл положить вместе с приговоренным все его тетради и бумаги. Он открыл дверку избушки и бросил их туда. После этого 4 октября 1689 года приговор привели в исполнение.

Дело Кульмана оказалось очень громким и запомнилось. Этот эпизод даже есть в романе Алексея Толстого «Петр Первый». Ведь следствие началось при царевне Софье, а приговор через несколько месяцев привели в исполнение уже при полновластном юном Петре. А знаем мы о нем в таких подробностях потому, что дело это сохранилось до наших дней.